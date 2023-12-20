Британський суд постановив, що штучний інтелект не може бути «‎винахідником» патентів

Вчений-комп’ютерник Стівен Талер так і не зміг отримати патенти на винаходи, які створила його система штучного інтелекту, або як він сам її назвав «‎машина для творчості» DABUS.

Раніше його спроба на реєстрацію двох патентів (на контейнер для їжі та ліхтар) була відхилена Управлінням інтелектуальної власності Великої Британії — на підставі того, що «‎винахідником має бути людина чи компанія, а не машина». Талер подав апеляцію до Верховного суду країни, який у середу одноголосно відхилив її майже з тим самим формулюванням.

У письмовому рішенні, як зазначає Reuters, суддя Девід Кітчін також зазначив, що справа «не стосується ширшого питання, чи мають бути патентоспроможними технічні досягнення, створені машинами, які працюють автономно та працюють від ШІ».

Адвокати Талера сказали, що постанова підтверджує, що патентне законодавство Великої Британії «в цей час абсолютно непридатне для захисту винаходів, створених автономно машинами ШІ, і, як наслідок, абсолютно неадекватне для підтримки будь-якої галузі, яка покладається на ШІ в розробці нових технологій».

В Управлінні інтелектуальної власності Великої Британії привітали рішення та роз’яснення, яке воно дає «щодо закону з патентування творінь машин зі штучним інтелектом».

На початку року Талер програв аналогічну заявку в США, де Верховний суд відмовився розглядати скаргу на відмову Бюро патентів і товарних знаків видати патенти на винаходи, створені його системою ШІ.

Джайлз Парсонс, партнер юридичної фірми Browne Jacobson, який не брав участі у справі, сказав, що рішення Верховного суду Великої Британії не є несподіванкою.

«На цей час рішення не матиме значного впливу на патентну систему», — сказав він. «Це тому, що зараз ШІ є інструментом, а не агентом. Очікую, що це зміниться в середньостроковій перспективі, але ми можемо впоратися з цією проблемою, коли вона виникне».

В окремій справі минулого місяця Високий суд Лондона постановив, що штучні нейронні мережі можуть отримати патентний захист відповідно до законодавства Великої Британії.