Будуть ремастери? Знайдено вихідні коди Fallout 1 і 2, які нібито видалили ще в 1990-х роках

Fallout 1

Нещодавно розробник Fallout Тім Кейн заявив про втрату оригінальних матеріалів гри, але вихідний код Fallout 1 і Fallout 2 виявився цілісінький.

Його не лише не втратили — він лежав у копіях, які десятиліттями зберігала програмістка і співзасновниця Interplay Ребекка Хайнеман. Саме вона врятувала не лише легендарні RPG, а й купу інших ігор, над якими працювала в 1990-х. Раніше Тім Кейн розповідав, що йому наказали знищити свої копії всіх розробницьких файлів і навіть нотатки з зустрічей, коли він залишав Interplay. Разом із вихідним кодом здавалося назавжди втратили унікальні глиняні моделі для 3D-анімацій персонажів Fallout. Але, як з’ясувалося, не всі в студії були зробили так само.

Хайнеман ще у 1993 році зібрала антологію класичних ігор Interplay на CD власноруч, використовуючи свої резервні копії коду. Одного разу вона попросила вихідний код Wasteland і побачила, що коробка виглядала так, ніби її переїхала вантажівка. Та і в ній була лише частина необхідного коду, тому копії вона запросила з Electronic Arts. Коли програмістка побачила, як компанія ставиться до бекапів, то вирішила взяти справу до своїх рук.

«Я поставила собі за мету зробити знімки всього та архівувати це на CD-ROM. Коли я залишила Interplay у 1995 році, у мене були копії кожної гри, яку ми робили. Без винятків. Коли я займалася MacPlay, що існувала навіть після мого часу в Interplay, я робила знімки кожної гри, яку ми портували. Серед них були Fallout 1 і 2», — розповіла Ребекка Хайнеман.

Тобто Fallout 1 і 2 вона зберегла серед файлів, які копіювала для MacPlay — підрозділу Interplay, що займався портами. Її архіви охоплюють і ігри, які вона розробляла безпосередньо, і ті, до яких була дотична як програмістка. Наприклад, з Doom для 3DO все було простіше, ніж з Wasteland. Їй не довелося бігати між керівниками і просити код, бо вона сама писала цей порт. Тому пізніше виклала його код на GitHub з дозволу id Software.

Поки що невідомо, як Ребекка Хайнеман вчинить з вихідними кодами Fallout. Вона може звернутися до Bethesda із дозволом його опублікувати, але поки що цього не зробила. У випадку, якщо Bethesda погодиться — фанати зможуть зазирнути під капот двох культових RPG. А якщо Тодд Говард побачить у цьому можливість знову продати нам гру, якій вже далеко не перший десяток, то можливо будуть ремастери.

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Джерело: VideoGamer