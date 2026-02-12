BYD очолив ринок нових авто в Україні: чому Європа програє Китаю

BYD Yuan Up Pilot / BYD

Поки європейські автоконцерни рахують втрати й урізають витрати, китайські бренди агресивно нарощують свою присутність на ринку. BYD уже випередила Tesla за світовими продажами електромобілів, а в Україні за підсумками 2025 року наростила продажі на 401% й вийшла на перше місце за продажами нових авто, випередивши традиційного лідера Toyota.





Китай наступає

У грудні 2025 року китайські марки контролювали майже 10% європейського ринку нових автомобілів. В Іспанії їхня частка в сегменті електромобілів сягнула 18%, у Британії — 17,7%. В Україні китайські авто вже перевищили 30% ринку нових машин. Найсильніші позиції — у Норвегії, Іспанії, Британії, Ісландії, Італії та Польщі; слабші — у Німеччині й Балтії, але й там вплив зростає.

Водночас європейські виробники отримали одразу кілька ударів: нові тарифи США, конкуренцію з Китаю та вимоги Євро-7. Ключова проблема полягає у високій собівартості. У Німеччині електроенергія стала однією з найдорожчих після відмови від АЕС і втрати дешевого газу. Volkswagen уперше за 88 років обговорює закриття трьох заводів і масові скорочення. На початку 2026 року акції Mercedes-Benz впали на 6,7%, BMW — на 7%, Volkswagen — на 5,4%. Продажі Mercedes у 2025 році знизилися на 9%.

Бюджетний сегмент у Європі майже зник — виробники зосередилися на дорогих кросоверах із високою маржею. Цю вільну нішу швидко зайняли китайські бренди з нижчими цінами та багатшим оснащенням.





“Європейські” авто з Китаю

Чимало моделей для Європи виробляють у КНР: Dacia Spring, BMW iX3, електричний Mini, окремі Volvo. Volvo та Polestar належать Geely. Smart на 50% контролює китайський холдинг, а Smart #1 і #3 випускають лише в Китаї. Cupra Tavascan і Volkswagen ID.UNYX збирають в Аньхої. Навіть Tesla половину машин виробляє у Шанхаї.

Китай нині контролює понад 70% світового виробництва акумуляторів і майже весь ланцюг переробки рідкоземельних металів. Коли батареї, електроніка й складання зосереджені поруч, витрати різко падають. До того ж влада країни забезпечувала підтримку галузі електротранспорту. Одна лише BYD отримав понад $4,3 млрд допомоги й у 2025 році продала 2,25 млн електрокарів проти 1,64 млн у Tesla. Водночас Китай зіткнувся з перевиробництвом, тож експорт став питанням виживання.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Українські реалії

В Україні нерідко вирішальним фактором стає ціна. Наприклад, нова Skoda Scala коштує $21-23 тис. і пропонує базовий хетчбек з 1,0-літровим мотором. За схожі гроші “сірий” ринок пропонує BYD Yuan Plus або Chery Tiggo 7 Pro з панорамним дахом, шкіряним салоном і повним набором асистентів, що робить китайські авто привабливішими. Водночас швидка зарядка з недавніх пір коштує 30–32 грн/кВт•год, тому інтерес до електромобілів може дещо охолонути.

Докладніше ознайомитися з причинами того, чому китайські автовиробники витісняють європейські концерни з ринку електромобілів та стрімко набирають популярність в Україні, можна на сайті SPEKA.