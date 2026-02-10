Топ-10 електромобілів в Україні: як змінились ціни та пропозиція після запровадження ПДВ

На початку 2026 року ринок вживаних електромобілів в Україні виглядає зовсім не так, як лякали песимісти ще рік тому. Замість масового розпродажу пригнаних авто можна спостерігати протилежну картину: кількість оголошень різко скоротилася. У січні їх було лише 6,7 тис. — для порівняння, у березні 2025 року ринок досяг піку з 11,3 тис. пропозицій.
Можна подумати, що більшість українців купували електромобілі не “на перепродаж”, а для себе. І тепер продавати їх ніхто не поспішає. Також варто брати до уваги інші фактори, які вказують на закінчення електромобільного буму в Україні.
ПДВ на електромобілі
Сумарна вартість усіх електрокарів, виставлених на продаж на початок року, становить $147,3 млн. Журналісти eauto кажуть, що менша кількість оголошень — це не ознака спаду, а, навпаки, сигнал, що власники тримаються за свої авто. Причина начебто полягає у 20% ПДВ, який тепер доведеться платити при купівлі наступного електромобіля.
Виходить своєрідний “парадокс ПДВ”: продавши машину сьогодні, людина завтра змушена купувати дорожче. Тому електрокари частіше залишаються в родині, ніж їдуть на майданчики продажу.
Топ-10 електромобілів: як змінилися ціни
Нижче представлена зміна середніх цін на десять найпопулярніших моделей на українському ринку. У розрахунках взято наймасовіший рік випуску кожної моделі, без прив’язки до конкретних комплектацій чи версій.
Volkswagen e-Golf (2015)
Стабільні $8 600. В Україні бренд Volkswagen працює безвідмовно — навіть роки не знижують інтерес до цієї моделі.
VW ID.Unyx (2024)
Новий улюбленець ринку, який фактично витісняє ID.4. Середня ціна зросла до $27 300. Авто часто продають ще “на колесах”, навіть не публікуючи оголошення.
BYD Song Plus (2025)
BYD Song Plus подорожчав з $26 500 до $28 950. На ціну вплинув не лише ПДВ, а й обмеження Китаю на експорт нових авто — правило 180 днів працює жорстко.
Hyundai Kona (2020)
Модель додала близько $800 і вийшла на $17 500. Версія з батареєю місткістю 64 кВт·год залишається однією з найзатребуваніших.
Kia Niro (2020)
Ціна коливалася, але зрештою закріпилася на рівні $19 375 — класичний приклад стабільного попиту.
Nissan Leaf (2014)
Формально тримається біля $6 750. Але по факту модель дорожчає: батареї старішають, а ціна не падає.
Renault Zoe (2020)
Майже ідеальна стабільність — з $12 150 до $12 200 за рік. Модель живе власним життям усередині країни й майже не реагує на зовнішні події.
Tesla Model 3 (2018)
Близько $16 500. Масовому виходу “битків” зі США заважають черги на СТО — відновлення затягується, і машини не доходять до ринку.
Tesla Model S (2015)
Близько $14 400. Тепер це вже не просто електрокар, а потенційний колекційний об’єкт. Нагадаємо, Tesla знімає Model S і Model X з виробництва у 2026 році.
Tesla Model Y (2023)
Найстабільніша модель у списку — близько $28 000. Оновлення Juniper не обвалило ціни на попередню версію, як багато хто очікував.
Джерело: eauto
