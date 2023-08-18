Бюджетний moto g14 надійшов у продаж в Україні за ціною 5 тис. грн

Компанія Motorola повідомила про вихід на український ринок бюджетного смартфона moto g14.

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Moto g14 оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ (2400×1080 пікселів), співвідношенням сторін 20:9 та частотою оновлення 90 Гц. Пристрій містить 8-ядерний процесор Unisoc Tiger T616, 4 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище місткістю 128 ГБ. Підтримуються карти пам’яті microSD місткістю до 512 ГБ.

На задній панелі moto g14 розташована 50-мегапіксельна камера, доповнена 2-мегапіксельним макро модулем. В отворі дисплея розташувалася 8-мегапіксельна фронтальна камера. Місткість батареї становить 5000 мАгод, підтримується заряджання потужністю 15 Вт. Додатково повідомляється про наявність стерео динаміків з функцією Dolby Atmos, роз’єму для навушників 3,5 мм та модуля NFC. Пристрій має розміри 161,5×73,8×8 мм та вагу 177 г.

Смартфон moto g14 вже продається в Україні у сталево-сірому, небесно-блакитному та кремовому кольорах. Роздрібна ціна становить 4999 грн.