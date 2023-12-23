Новини Пристрої 23.12.2023 о 17:13 comment views icon

CableMod відкликала адаптери 12VHWPR для NVIDIA RTX 4090 та закликала негайно припинити їхнє використання – плавляться

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

CableMod відкликала адаптери 12VHWPR для NVIDIA RTX 4090 та закликала негайно припинити їхнє використання – плавляться

Покращена версія кутового адаптера живлення для відеокарт NVIDIA RTX 4090 та інших, CableMod 12VHWPR (1.1) теж не працює належним чином. Компанія оголосила про припинення продажів цих адаптерів. Важливо зазначити, відкликання не поширюється на кутові кабелі. Відкликані кілька адаптерів включаючи версії 90 градусів і 180 градусів, а також моделі 1.0 і 1.1:

  • CableMod 12VHPWR 90 ̊
  • 180 ̊ Angled Adapters V1.0
  • CableMod 12VHPWR 90 ̊
  • 180 ̊ Angled Adapters V1.1

Компанія опублікувала заяву на Reddit і на своєму сайті, офіційне повідомлення з більш детальною інформацією надійде найближчими днями. Важливо, щоб користувачі негайно припинили використання цих адаптерів. Користувачі повинні вимкнути систему та від’єднати адаптери. Хоча причина відкликання версії 1.1 залишається незрозумілою, CableMod визнає, що штекерний роз’єм може ослабнути, що призведе до перегріву та потенційного плавлення.

CableMod відкликала адаптери 12VHWPR для NVIDIA RTX 4090

Шановна спільнота комп’ютерного обладнання!

Нам стало відомо, що певні кутові адаптери CableMod 12VHPWR V1.1 можуть бути несправними. Відтоді ми вирішили припинити продаж наших кутових адаптерів. Ми проведемо добровільне відкликання всіх кутових адаптерів CableMod 12VHPWR 90 ̊ і 180 ̊ V1.0 і всіх кутових адаптерів CableMod 12VHPWR 90 ̊ і 180 ̊ V1.1 через потенційний ризик того, що штекерний роз’єм може ослабнути, перегрітися і розплавитися на відеокарті.

Це відкликання стосується лише наших кутових адаптерів і не вплине на наші кутові кабелі.

Найближчими днями ми надішлемо офіційне повідомлення про наше добровільне відкликання з питань безпеки та всі деталі. Тим часом власники кутових адаптерів CableMod 12VHPWR V1.0 і V1.1 повинні НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ. Не торкайтеся адаптерів під час роботи системи. Вимкніть живлення системи та зачекайте, доки адаптер охолоне, перш ніж починати роботу.

Будь ласка, зв’яжіться з нашою службою підтримки, якщо ваш GPU постраждав через несправний кутовий адаптер V1.0 або V1.1, і ми допоможемо вам.

Перепрошуємо за незручності нашим постійним клієнтам. Ми сподіваємося, що ви дозволите нам компенсувати це в майбутньому.

Ваші друзі в CableMod

Версія 1.1, запущена в жовтні цього року, спочатку надавалася безкоштовно користувачам, які придбали продукт через офіційний магазин. Однак користувачі повинні були покрити витрати на доставлення.

Повідомлення про проблеми з кутовими адаптерами CableMod надходили протягом кількох місяців, що змусило компанію втрутитися, запропонувати заміну та відшкодувати пошкодження відеокарт. Примітно, що деякі компанії, такі як MSI, відмовилися від гарантії, якщо використовувалися адаптери CableMod.

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Джерело: VideoCardz

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