Cadillac анонсувала свій найдешевший електромобіль OPTIQ

Автовиробник Cadillac оголосив, що додає до свого портфоліо електромобілів нову модель OPTIQ. Компанія, яка належить General Motors, заявила, що вона буде «точкою входу» для покупців, тобто найдешевшою моделлю.

Характеристики та ціна Cadillac OPTIQ поки не оголошені, більше подробиць бренд обіцяє наступного року. Продажі авто розпочнуться у 2025 році. Наразі оприлюднені лише два рендера моделі.

OPTIQ стане четвертим електромобілем в асортименті Cadillac. Очікується, що він матиме нижчу ціну, ніж LYRIQ, який зараз є найдешевшою пропозицією і коштує $58 590. У верхньому діапазоні моделей Cadillac знаходиться позашляховик Escalade IQ, який теж вийде у 2025 році ($130 000) та седан Celestiq ($340 000).

Автомобільні дилери США вважають, що навіть відносно висока ціна у $45 000 стала б потужним кроком для ринку.

У 2021 році General Motors оголосила амбітний план щодо електричного майбутнього та припинення продажу всіх неелектричних транспортних засобів до 2035 року. Однак проблеми з ланцюгом постачання та виробництвом акумуляторних батарей, а також страйки під керівництвом Об’єднання автомобільних працівників (UAW) затримують його реалізацію.

Джерело: Insider