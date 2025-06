CD Projekt RED готує великий патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — фани очікують, що це буде DLC

CD Projekt RED офіційно підтвердила розробку нового патча для Cyberpubk 2077 — фанти припускають, що це буде більше, ніж оновлення.

До цього анонсу студія позиціювала розширення Phantom Liberty як останнє велике контентне доповнення. Але розробники вирішили дати грі ще один шанс на продовження після порту гри на Switch 2.

Анонс пролунав під час трансляції REDstreams, де команда обговорювала перспективи щодо Switch 2. Менеджерка спільноти CDPR Алісія Козера підтвердила, що над оновленням активно працюють, і назвала точну дату релізу — 26 червня. Деталі змін поки тримають у таємниці, але їх обіцяють розкрити ближче до запуску патча.

Паралельно з офіційною заявою, директор глобальної спільноти CD Projekt RED Марчин Момот поділився зображенням V — головного героя гри — з підписом «Ми ще не закінчили». Квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско перепостил твіт до себе і додав, що вони працювали над оновленням потайки. Фанати вважають, що цей допис прямий натяк на нове сюжетне доповнення.

Yes, 2.3 for #Cyberpunk2077 is coming, we have been cooking for you in secret for a bit. As usual, I’m taking care of the update personally and we will communicate more, when it’s ready. Much love chooms 🥰 https://t.co/Ua7uBpa1z8

Хоча натяки на DLC почали ширитися з 27 березня. Тоді на офіційному акаунті гри в X (колишній Twitter) виклали коротке відео з кількома персонажами та шістьма «зашифрованими даними». У підписі CDPR написали: «О, і не турбуйтеся про попередження про зашифровані дані. Просто збій у системі! Чи ні?».

Birthdays… They’ll creep up on you before you know it! 👴🏼👵🏼

That’s why we’ve prepped this Cyberpunk 2077 anniversaries and character birthdays cheatsheet! 🗓

Oh, and don’t worry about the encrypted data warning. Just a glitch in the system! Or is it? 👀 pic.twitter.com/NcfOkBkgJA

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 27, 2025