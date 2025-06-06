Новини Ігри 06.06.2025 о 11:02 comment views icon

CD Projekt RED готує великий патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — фани очікують, що це буде DLC

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Маргарита Юзяк

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CD Projekt RED готує великий патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — фани очікують, що це буде DLC
Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

CD Projekt RED офіційно підтвердила розробку нового патча для Cyberpubk 2077 — фанти припускають, що це буде більше, ніж оновлення.

До цього анонсу студія позиціювала розширення Phantom Liberty як останнє велике контентне доповнення. Але розробники вирішили дати грі ще один шанс на продовження після порту гри на Switch 2.

Анонс пролунав під час трансляції REDstreams, де команда обговорювала перспективи щодо Switch 2. Менеджерка спільноти CDPR Алісія Козера підтвердила, що над оновленням активно працюють, і назвала точну дату релізу — 26 червня. Деталі змін поки тримають у таємниці, але їх обіцяють розкрити ближче до запуску патча.

«Я можу сказати прямо зараз, що ми плануємо ще один патч для гри, останній не був останнім», — каже Алісія Козер.

Паралельно з офіційною заявою, директор глобальної спільноти CD Projekt RED Марчин Момот поділився зображенням V — головного героя гри — з підписом «Ми ще не закінчили». Квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско перепостил твіт до себе і додав, що вони працювали над оновленням потайки. Фанати вважають, що цей допис прямий натяк на нове сюжетне доповнення.

Хоча натяки на DLC почали ширитися з 27 березня. Тоді на офіційному акаунті гри в X (колишній Twitter) виклали коротке відео з кількома персонажами та шістьма «зашифрованими даними». У підписі CDPR написали: «О, і не турбуйтеся про попередження про зашифровані дані. Просто збій у системі! Чи ні?».

Інтерес до нового доповнення підігрівають і старі витоки. Ще навесні користувач Free_Carpenter151 Reddit звернув увагу на профіль сценариста студії Virtuos у LinkedIn. У ньому вказано, що з квітня 2025 року він працює над DLC для Cyberpunk 2077. І хоча Virtuos вже допомагала з оновленням 2.2 у грудні 2024 року, цього разу йдеться саме про «багато нових побічних квестів» та підготовку «до майбутніх DLC-видань».

Тут два варіанти: або сценариста студії Virtuos дійсно працює над DLC, або дуже пізно оновив профіль і згадка стосується попереднього оновлення. Патч 2.2, нагадаємо, приніс низку покращень, а версія 2.21 у січні 2025 додала підтримку DLSS 4 на ПК. Після цього оновлення здавалося, що гра вже не отримає нового контенту, але CD Projekt RED вирішила інакше.

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Незадовго до офіційної заяви ширилися чутки про можливе повноцінне DLC. Деякі з них натякали, що в розробці бере участь команда, яка раніше працювала над ремастерами Oblivion і Metal Gear Solid 3. Усе це виглядало як набір дивних збігів, поки студія не підтвердила плани щодо патча 2.3 — і, можливо навіть, не тільки його. А паралельно CDPR працює над Cyberpunk 2, яка вже на стадії препродакшену.

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Джерело: Kotaku

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