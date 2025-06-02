Зброю у доповненні Cyberpunk 2077 «озвучили» автомат KFC із напоями і домашня кухня — деталі від звукорежисера

Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Звукорежисери Cyberpunk 2077: Phantom Liberty експериментували, щоб зробити звуки зброї незвичними і цікавішими.

Як розповів звукорежисер CD Projekt RED Себастьян Сагастуме, деякі ефекти пострілів і перезаряджання зброї з’явилися завдяки автомату з газованою водою у KFC. Іншим натхненням для озвучування Cyberpunk 2077: Phantom Liberty стали киплячі овочі на кухні.

«Я хотів попросити менеджера, чи можу я купити п’ять порцій газованої води в обмін на те, щоб вони залишалися тихими та вимкнули музику на п’ять хвилин. Вони відповіли: “Окей, це дуже дивно, але нехай буде”. Основна причина в тому, що я хотів записати звук автомата для газованої води, який зрештою став одним із двигунів зброї у Phantom Liberty», — розповів звукорежисер.

У результаті гудіння автомата та брязкіт банок перетворили у звуки, що стали частиною стрілецької зброї в грі. Але на банках з газованкою пошуки різних звуків, які могли б нагадувати зброю, не завершилися. Тому натхнення до Себастьяна Сагастуме ще раз прийшло вдома, коли його дівчина готувала.

«Одного разу я був удома, моя дівчина просто варила овочі. Я почув це, і звук був хитким, липким. А для зброї Hercules, яка стріляє кислотними кулями, цей звук ідеально підійшов, щоб додати ще один шар до ефекту зброї», — додає він.

Подібні методи не новинка в індустрії. Для звуків фільмів або ігор нерідко використовують овочі, наприклад, селеру беруть для створення хрускоту при розриві тканин. А кавун і капуста чудово імітують звук ламання кісток, поки моркву, гарбуз і баклажан використовують як музичні інструменти. Одним з незвичних прикладів є страшний вереск назгулів у «Володарі перснів» — це звук тертя пластикової тарілки об склянку

Тому польські розробники теж шукали варіанти, як зробити звукову палітру Phantom Liberty цікавішою. Тож тепер ви знаєте, що деякі звуки у футуристичному сеттингу Cyberpunk 2077: Phantom Liberty це просто варена зелень. Цікаво, які звуки захочуть використати в сиквелі Project Orion, який буде масштабнішим і разом з тим отримає місто на кшталт Чикаго? Наразі Cyberpunk 2 офіційно на стадії препродакшену.

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Джерело: Games Radar