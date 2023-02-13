CDPR каже, що реалістичні жіночі геніталії потрапили у некст-ґен версію The Witcher 3 випадково — 18+ текстури обіцяють прибрати з гри

Довгоочікуване оновлення The Witcher 3: Next-Gen Update може похвалитися багатьом: трасуванням променів, DLSS, режимом продуктивності із частотою 60 кадрів на секунду і, схоже, повністю деталізованим зображенням зовнішніх статевих органів жіночих неігрових персонажів.

На Reddit з’явилася публікація, в якій йдеться про це несподіване покращення моделей персонажів. Як стверджує автор, скріншот, на якому відображені Господині Лісу в людській формі, зроблено без жодних модифікацій. На зображенні видно три жіночі фігури, у яких детально промальовані зони лобка.

Слід зазначити, що в оригінальній грі 2015 всі жіночі персонажі в оголеному вигляді нагадували ляльку Барбі. Вони мали безволосий лобок і та не мали помітних великих статевих губ. Надалі з’явилися модифікації, які додавали часто оголеним жінкам-NPC «видимі піхви та лобкове волосся».

Але в цьому випадку автор скріншоту стверджує, що гра не має встановлених модифікацій. Проте можна бачити, що в деяких жіночих персонажів з The Witcher 3 з’явилися детально промальовані вульви – з вираженими великими й малими статевими губами, капюшоном клітора і присінком піхви. Доповнюють картину інтимні зачіски у вигляді смужок.

Розробники з CDPR підтвердили, що у гру справді проникли деталізовані зображення жіночих геніталій. Однак вони заявили, що це сталося «ненавмисно», і в найближчому оновленні цю помилку виправлять.

Слід зазначити, що оновлення наступного покоління The Witcher 3 включає «повністю інтегровані моди, створені фанатами, включаючи текстури та моделі 4K». Ймовірно, реалістичні статеві органи були частиною цих модів.

Джерело: kotaku