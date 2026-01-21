Новини IT-бізнес 21.01.2026 comment views icon

CEO Anthropic критикує експорт ШІ-чипів NVIDIA до Китаю: "Як продавати ядерну зброю Північній Кореї"

CEO Anthropic Даріо Амодеї / YouTube

Генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї знову жорстко висловився щодо продажу американських ШІ-чипів Китаю. На його думку, рішення США дозволити експорт NVIDIA H200 фактично дає Пекіну інструмент, який може допомогти обійти Сполучені Штати в глобальних перегонах у сфері штучного інтелекту.

В ефірі Bloomberg Television Амодеї прокоментував рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити постачання H200 до Китаю та використав різку аналогію. За його словами, це виглядає так само небезпечно, як “продавати ядерну зброю Північній Кореї”.

“Я вважаю, що це божевілля. Це трохи схоже на те, якби продавати ядерну зброю Північній Кореї й хвалитися: мовляв, так, Boeing усе пояснила. Я не маю на увазі конкретних людей, але ця політика саме така”, — заявив Амодеї.

Глава Anthropic переконаний, що Китай досі відстає у розвитку передових ШІ-моделей насамперед через нестачу обчислювальних потужностей. Саме доступ до сучасних GPU NVIDIA, за його словами, є ключовим фактором. Амодеї наголошує: навіть якщо США дозволяють експорт чипів, які формально “на покоління позаду”, зокрема архітектури Hopper, вони все одно значно перевершують те, що Китай може масово виробляти на внутрішньому ринку.

Він також зазначає, що китайські ШІ-компанії відкрито визнавали свою проблему. Зокрема, DeepSeek публічно говорила, що відстала саме через дефіцит чипів NVIDIA. На цьому тлі, за словами Амодеї, рішення Вашингтона фактично знімає головне технологічне обмеження для китайських гравців.

Це не перша публічна атака Anthropic на експортну політику США. Ще в травні минулого року компанія заявляла, що NVIDIA “розповідає казки” чинній адміністрації, намагаючись повернутися на китайський ринок. Тоді ж Anthropic звертала увагу на масштаби контрабанди чипів у материковому Китаї — зокрема згадувалися схеми з приховуванням процесорів у “протезних накладках для імітації вагітності”.

Амодеї неодноразово публічно критикував і CEO NVIDIA Дженсена Хуанга з питань ШІ-конкуренції. Тож між Anthropic і NVIDIA вже давно простежується негласне протистояння. Водночас позиції сторін принципово різні: NVIDIA виступає проти так званих “китайських яструбів” в адміністрації Трампа, тоді як Anthropic підтримує жорсткі експортні обмеження, зокрема політику AI Diffusion.

Обидві сторони наводять аргументовані позиції, але остаточне слово залишається за урядом США. Поки що ж факт залишається фактом: NVIDIA знову отримала доступ до китайського ринку, а дискусія про межу між бізнесом і національною безпекою лише загострюється.

Джерело: wccftech

