CEO OpenAI Сем Альтман про чатбота GPT-4: “Люди благають про розчарування, і вони його отримають”

У недавньому інтерв’ю генеральний директор OpenAI Сем Альтман прокоментував ажіотаж навколо ще не анонсованого GPT-4, але відмовився підтвердити, чи буде ця модель взагалі випущена цього року.

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“Це з’явиться, коли ми будемо впевнені, що зможемо зробити це безпечно та відповідально”, — сказав CEO OpenAI.

GPT-3 вийшла у 2020 році, а її покращена версія GPT 3.5 була використана для створення популярного чатбота ChatGPT. Запуск GPT-4 — довгоочікуваний, і дехто зі ШІ-спільноти та світу Кремнієвої долини вже заявляє, що це “величезний крок уперед”.

Прогнозування можливостей GPT-4 вже перетворилося на меми. Особливо ті здогадки, що стосуються кількості параметрів моделі. Коли Альтмана запитали про одну вірусну (і фактично неправильну) діаграму, яка нібито порівнює кількість параметрів у GPT-3 (175 мільярдів) і GPT-4 (100 трильйонів), він назвав це “повною дурнею”.

“Чутки про GPT-4 — смішна річ. Я не знаю, звідки це береться. Люди благають про розчарування, і вони його отримають”, — сказав генеральний директор OpenAI.

В інтерв’ю Альтман також досить розмито відповів на питання, коли OpenAI створить модель ШІ, здатну генерувати відео. (Meta і Google, наприклад, вже продемонстрували дослідження в цій галузі.)

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“Це буде. Не хотів би робити впевнений прогноз щодо того, коли саме. Ми спробуємо це зробити, інші люди спробують це зробити … Це законний дослідницький проєкт. Це може бути досить скоро; а може зайняти деякий час”, — сказав Альтман.

Повне інтерв’ю англійською мовою можна переглянути у двох частинах (саме друга зосереджена на компанії OpenAI та штучному інтелекті загалом).

Ось деякі з найбільш помітних заяв Альтмана нижче:

Про гроші, які зараз заробляє OpenAI:

“Небагато. Ми тільки почали”.

Про потребу в штучному інтелекті та його цінності:

“Світ може сказати: “Добре, ось правила”. Але в цих рамках слід дозволяти різні речі для створення ШІ-моделей. Це може бути безпечна модель, а може бути творча модель, яка може говорити неприємні речі. У світі буде багато різних систем з різними налаштуваннями цінностей. Для цього знадобиться трохи більше часу — щоб ви, як користувач, могли написати кілька сторінок “ось що я хочу, ось мої цінності; ось як я хочу, щоб ШІ поводився”. і це буде ваш ШІ”.

(Цей момент є примітним, враховуючи постійні розмови про штучний інтелект та упередження. Такі системи, як ChatGPT, як правило, вже можуть уникати багатьох складних соціальних тем, як-от сексизм та расизм. Проте відповіді на деякі питання, які надає чатбот, навряд чи задовольнять, наприклад, українців. Як-от випадки, коли ChatGPT називає Крим “спірною територією”).

Про штучний інтелект, який змінює освіту:

“Можливо, існують способи, які допоможуть вчителям виявляти результати системи, схожої на GPT. Згенерований текст — це те, до чого нам усім потрібно адаптуватися, і це добре. Ми ж адаптувалися до калькуляторів на уроці математики. Без сумніву, це більш екстремальна версія. Але й користь від цього ще більша“.

ChatGPT нині недоступний для використання у державних освітніх закладах Нью-Йорка через “занепокоєння щодо негативного впливу на навчання”. Деякі вчителі “майже в паніці”, бо технологія дозволяє учням видавати розв’язані ботом завдання за свої. New York Times нещодавно показав письменникам і викладачам зразки творів ChatGPT поруч із творами студентів, і жоден із них не міг відрізнити текст бота від людського.

Про власне використання ChatGPT:

“Краще б ChatGPT навчив мене чомусь, ніж читав підручник”.

Про прогнози того, що ChatGPT “вб’є” Google:

“Думаю, що коли хтось говорить про те, що технологія є кінцем якоїсь іншої гігантської компанії, це зазвичай неправильно. Вони забувають про те, що люди можуть зробити крок у відповідь, і це досить розумні, досить компетентні люди. Я вважаю, що колись відбудуться зміни в пошуковій системі, але не такі різкі, як очікується у короткостроковій перспективі”.

Джерело: The Verge