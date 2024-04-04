Білий дім доручив NASA створити «новий часовий пояс» для Місяця до 2026 року

Координований місячний час (LTC) встановить офіційний час, який допоможе керувати майбутніми місячними місіями.

Меморандум, оприлюднений адміністрацією Байдена у вівторок, передбачає співпрацю NASA з Міністерствами торгівлі, оборони, транспорту та Держдепом для планування стратегії впровадження LTC на практиці до 31 грудня 2026 року.

Як пише Engadget, міжнародна співпраця відіграватиме важливу роль, зважаючи на підписання «Угод Артеміди» — спільних принципів дослідження космосу, які на цей час підписали 37 країн включно з Україною (Китай і росія не входять до групи).

«Оскільки NASA, приватні компанії та космічні агентства по всьому світу запускають місії на Місяць, Марс і за їх межі, важливо, щоб ми встановили стандарти місячного часу для безпеки та точності», — написав заступник директора з нацбезпеки Управління науково-технічної політики (OSTP) Білого дому Стів Велбі.

Згідно з теоріями відносності Ейнштейна, час змінюється відносно швидкості та сили тяжіння. Враховуючи слабшу гравітацію Місяця (та відмінності в русі між ним і Землею), плин часу там дещо швидший — таким чином, земний годинник на поверхні Місяця, здається, виграє в середньому 58,7 мікросекунди на земну добу. Оскільки США та інші країни планують місії для дослідження та (зрештою) будівництва баз для постійного проживання на Місяці, використання єдиного стандарту допоможе їм синхронізувати технології та місії.

Space News зазначає, що політика встановлює чотири основні характеристики для LTC: відстеження до UTC, точність для навігації та науки, стійкість до втрати контакту з Землею та масштабованість до середовищ за межами навколоземного космічного простору.

Документ містить мало технічних вказівок щодо встановлення стандарту місячного часу, однак припускає, що це можна зробити подібно до стандартів земного часу, які використовують мережу атомних годинників.

Бізнес англійська від Englishdom. Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси. Інформація про курс

«Подібно до того, як земний час встановлюється за допомогою ансамблю атомних годинників на Землі, ансамбль годинників на Місяці може встановити місячний час», — йдеться в політиці.

У травні 2023 року Національне агентство геопросторової розвідки (NGA) також оголосило, що співпрацює з NASA над розробкою системи позиціювання та навігації для Місяця, яка має працювати «так само точно та безпечно, як GPS на Землі».