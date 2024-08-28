Tesla Cybertruck пограбували за секунди: злодій розбив «непробивне» скло, пікап не сповістив власника

Шанувальники Tesla Cybertruck говорять про надійність та захищеність електричного пікапа. Власник авто, яке надзвичайно легко пограбували, з ними не погоджується.
Грабіжник зміг розбити «непробивне» вікно автомобіля. Попри явне порушення і несанкціоноване вторгнення, нашпигований електронікою Cybertruck ніяким чином не сповістив власника про злам.
«Не було сирени, не було повідомлень на мій телефон… буквально нічого не сталося, просто знайшов його таким…», — пише у Facebook власник Cybertruck, Анудж Таккар з Атланти, штат Джорджія, США.
Він опублікував відео однієї з камер Cybertruck, на яких видно, як біля авто зупинився червоний Nissan Altima. Злодій вийшов з боку переднього пасажира, розбив вікно та вирвав його рештки долу. Потім він заліз у вікно, витягнув рюкзак, виліз і повернувся в Nissan, який одразу поїхав.
Власника та коментаторів обурив той факт, що Cybertruck, який рекламують як безпечний, з його різноманітними системами, сигналізацією та камерами, не попередив про надто очевидний злам. Також дивно, що скло можна дуже швидко розбити й витягнути подібним чином. Дії грабіжника були дуже чіткими та швидкими. Енді Калмовіц, журналіст Jalopnik, зазначає: «Можу з упевненістю сказати, що сигнал тривоги Altima спрацював би, якби ролі помінялися».
Двері багажника «надміцного» Tesla Cybertruck погнулися через перевезення вантажу — без перевищення ваги
Джерело: Jalopnik
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