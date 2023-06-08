ChatGPT «подружився» з Siri і тепер підтримує ‎швидкі команди на iOS

OpenAI додала кілька оновлень в застосунок ChatGPT для iOS – зокрема можливість працювати зі швидкими командами та голосовим помічником Siri, а також перетягувати відповіді чатбота в інші програми чи месенджери.

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Відтепер можна створити підказки для ChatGPT та зберегти їх у швидких командах для подальшого відтворення – наприклад, щоб зберегти відповідь чатбота у нотатках чи надіслати другу.

ChatGPT для iOS уже використовує розпізнавання мовлення Whisper від OpenAI для голосового введення, а тепер для цього можна використати й Siri. Голосовий помічник Apple швидко відкриє чатбот за вашим проханням, чи створить для нього швидкі команди.

Також застосунок відтепер підтримує функцію перетягування повідомлення з ChatGPT в інші програми, а користувачі iPad нарешті зможуть спілкуватися з чатботом в повноекранному режимі.