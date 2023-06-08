ChatGPT «подружився» з Siri і тепер підтримує ‎швидкі команди на iOS

OpenAI додала кілька оновлень в застосунок ChatGPT для iOS – зокрема можливість працювати зі швидкими командами та голосовим помічником Siri, а також перетягувати відповіді чатбота в інші програми чи месенджери.
Відтепер можна створити підказки для ChatGPT та зберегти їх у швидких командах для подальшого відтворення – наприклад, щоб зберегти відповідь чатбота у нотатках чи надіслати другу.
ChatGPT для iOS уже використовує розпізнавання мовлення Whisper від OpenAI для голосового введення, а тепер для цього можна використати й Siri. Голосовий помічник Apple швидко відкриє чатбот за вашим проханням, чи створить для нього швидкі команди.
Також застосунок відтепер підтримує функцію перетягування повідомлення з ChatGPT в інші програми, а користувачі iPad нарешті зможуть спілкуватися з чатботом в повноекранному режимі.
- OpenAI запустила iOS-застосунок ChatGPT для користувачів з США в середині травня, а за кілька тижнів його вже могли завантажити з App Store користувачі 152 країн і регіонів, зокрема й України.
- У програмі для iOS дозволені голосові запити, але сам чатбот поки вміє відповідати лише текстом. Застосунок також синхронізує текстові розмови на різних пристроях. Передплатники ChatGPT Plus за $19,99 на місяць і на смартфонах отримають доступ до останньої версії великої мовної моделі OpenAI GPT-4, а також швидший час відповіді та попередній перегляд нових функцій.
- Нині в OpenAI працюють над розширенням застосунку для решти країн, також згодом обіцяють створити застосунок для пристроїв Android.