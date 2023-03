ChatGPT «відпустили» в інтернет — чатбот шукатиме інформацію на сторонніх сайтах, бронюватиме квитки та купуватиме продукти

Досі ChatGPT був обмежений навчальними даними, які включають інформацію, отриману до 2021 року. Однак нові плагіни дозволять чатботу відвідувати сторонні вебсторінки та взаємодіяти з ними.

OpenAI каже, що сторонні служби стануть «очима та вухами» чатбота.

У демонстрації ChatGPT попросили знайти рецепт та замовити необхідні інгредієнти через сервіс доставки Instacart. Чатбот автоматично завантажив перелік продуктів та переспрямував користувача на сайт для завершення замовлення.

We’ve added initial support for ChatGPT plugins — a protocol for developers to build tools for ChatGPT, with safety as a core design principle. Deploying iteratively (starting with a small number of users & developers) to learn from contact with reality: https://t.co/ySek2oevod pic.twitter.com/S61MTpddOV

