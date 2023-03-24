Досі ChatGPT був обмежений навчальними даними, які включають інформацію, отриману до 2021 року. Однак нові плагіни дозволять чатботу відвідувати сторонні вебсторінки та взаємодіяти з ними.

OpenAI каже, що сторонні служби стануть «очима та вухами» чатбота.

У демонстрації ChatGPT попросили знайти рецепт та замовити необхідні інгредієнти через сервіс доставки Instacart. Чатбот автоматично завантажив перелік продуктів та переспрямував користувача на сайт для завершення замовлення.

We’ve added initial support for ChatGPT plugins — a protocol for developers to build tools for ChatGPT, with safety as a core design principle. Deploying iteratively (starting with a small number of users & developers) to learn from contact with reality: https://t.co/ySek2oevod pic.twitter.com/S61MTpddOV — Greg Brockman (@gdb) March 23, 2023

Нині ChatGPT використовує 11 плагінів для зовнішніх сайтів, включно з сервісами для бронювання квитків Expedia та бронювання ресторанів OpenTable, а також сервісом з пошуку авіаквитків, готелів, оренди автомобілів, пошуку турпакетів і круїзів Kayak (повний перелік сайтів є тут). OpenAI також надає деякі власні плагіни — один для інтерпретації коду та один під назвою «Browsing», який дозволяє ChatGPT отримувати інформацію з інтернету.

Цікаво, що тепер користувач може бачити список джерел, використаних для надання відповіді.

Ця експериментальна функція, очевидно, схожа на Bing від Microsoft, і має спеціальну технологію, яка передає інформацію GPT-4 (мовна модель, що лежить в основі ChatGPT) з інтернету. Однак плагін OpenAI не просто отримує інформацію в реальному часі — він може підключатися до API та дозволяти йому «виконувати дії від імені користувача», згідно з документацією компанії.

Це може зробити систему значно потужнішою — Bing може спланувати вашу відпустку, але ChatGPT ще й забронює квитки та номер в готелі.

Очевидно, що проблем з безпекою побільшає, коли ChatGPT виконуватиме дії від імені користувача, а не просто надаватиме інформацію. Експертів з кібербезпеки також стривожив експеримент OpenAI з GPT-4 — коли за вказівкою тестувальника чатбот створив інструкції, щоб найняти працівника з TaskRabbit для завершення тесту CAPTCHA, який він не міг пройти.

OpenAI каже, що взяла до уваги загрози, створені цими плагінами, і «впровадила кілька заходів безпеки», включаючи обмеження доступності плагінів для дуже невеликої кількості розробників і користувачів ChatGPT Plus.

Охочі випробувати оновлення можуть зареєструватися в списку очікування.

Джерело: The Verge