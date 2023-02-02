Передплата ChatGPT Plus за $20 на місяць просуває у черзі доступу, зменшує час відгуку та прискорює оновлення. Безкоштовна версія залишається

ChatGPT від OpenAI отримав платну преміальну версію. Після кількох тижнів тестування компанія випустила ChatGPT Plus. Чат-бот на основі штучного інтелекту, як і раніше, можна використовувати безплатно. За $20 на місяць передплатники ChatGPT Plus отримають доступ до бота навіть у моменти пікових навантажень, менший час відгуку та пріоритетний доступ до оновлень і нових функцій.

Платна послуга поки що доступна тільки у США. OpenAI планує поступово запрошувати людей зі списку очікування ChatGPT Plus передплатити послугу у найближчі місяці. Компанія також сподівається відкрити план для інших країн та регіонів у найближчому майбутньому.

OpenAI стверджує, що преміальний план допоможе зберегти ChatGPT безплатним для решти користувачів. Крім того, компанія вивчає можливість впровадження дешевших передплат, а також бізнес-плани та пакети даних для підвищення доступності.

Курс БІЗНЕС-АНАЛІТИК В IT Опануйте професію бізнес-аналітика в ІТ та заробляйте від $700 на початку кар’єри. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«[Спочатку] ми запустили ChatGPT як попереднє дослідження, щоб дізнатися більше про сильні та слабкі сторони системи та зібрати відгуки користувачів, щоб допомогти нам покращити її обмеження, — йдеться в блозі OpenAI. — З того часу мільйони людей надіслали нам відгуки, ми зробили кілька важливих оновлень і побачили, що користувачі знаходять цінність у різних професійних випадках використання, включаючи створення та редагування контенту, мозкові штурми, допомогу у програмуванні та вивченні нових тем».

OpenAI знаходить й інші способи залучення фінансування. Минулого місяця компанії вдалося звернути на себе погляд Microsoft і залучити багатомільярдні інвестиції програмного гіганта. Microsoft планує ширше використовувати технологію OpenAI у своїх продуктах. ChatGPT змусив інші великі компанії, такі як Google, зосередитися на роботі зі штучним інтелектом.

Джерело: Engadget