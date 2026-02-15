Через 60 років ШІ виявив на Місяці сліди зниклого радянського модуля

Depositphotos

Радянський місячний посадковий модуль, зниклий на 60 років, можливо, було виявлено за допомогою ШІ. Алгоритм сканував площу 5×5 кілометрів у регіоні Місяця Oceanus Procellarum, ідентифікуючи кілька місць із “штучними порушеннями ґрунту”.





Результати опубліковано в журналі NPJ Space Exploration. У 1966 році радянська Luna 9 вписалася в історію як перший космічний апарат, що здійснив м’яку посадку на Місяць. Попри успіх у передачі перших фотографій місячної поверхні, її точне остаточне місце перебування залишалося загадкою протягом 60 років через підстрибуючу посадку та застарілі дані відстеження.

Команда з University College London під керівництвом Льюїса Піно використовувала штучний інтелект, щоб розкрити цю нерозв’язану справу та відшукати Luna 9. Для цього вони створили спеціалізований алгоритм машинного навчання для сканування тисяч зображень місячної поверхні, зроблених Lunar Reconnaissance Orbiter NASA.Програму назвали YOLO-ETA — скорочено від “You Only Look Once – Extraterrestrial Artifact”. Вона спеціально розроблена для виявлення об’єктів людського походження на високоякісних знімках Місяця. Алгоритм допоміг визначити потенційні місця розташування.

“Навчений на даних з місць посадки Apollo, YOLO-ETA досяг збалансованої точності–повноти (F1 ≈ 0,60) та середнього показника впевненості 80% для виявлення посадкових апаратів на раніше невідомих зображеннях і правильно локалізував космічний апарат Luna 16”, — написали дослідники у статті.

У 1966 році зондування використовувало унікальну систему посадки, що включала сферичну капсулу, надувні амортизатори та гальмівний двигун, через що апарат підстрибував по Oceanus Procellarum, перш ніж зупинитися на чотирьох пелюсткоподібних панелях. Хоча він прославився передачею перших у світі зображень з місячної поверхні під час триденної роботи, хаотичний характер посадки десятиліттями зберігав таємницю точного остаточного місця перебування. Попри те, що Lunar Reconnaissance Orbiter NASA з 2009 року детально фіксує поверхню Місяця, Luna 9 залишалася прихованою через відхилення від початкових координат посадки.





Щоб вирішити цю проблему, дослідники розробили YOLO-ETA — високоточний алгоритм машинного навчання, який виявляє тонкі штучні порушення місячного ґрунту, непомітні для людського ока. YOLO-ETA точно знає, як виглядає неприродне на Місяці. Він розпізнає, як металевий об’єкт людського походження відкидає тінь на базальтовому камінні, а також унікальні візерунки порушеного ґрунту, залишені двигуном 1960-х років. Після успішного виявлення інших відомих об’єктів, таких як Luna 16, ШІ просканував 25 квадратних кілометрів радянської зони посадки, звівши пошук до кількох ймовірних місць, де, ймовірно, перебуває 60-річне уламки.

“Застосування моделі до регіону 5×5 км навколо історично невизначеної зони посадки Luna 9 дало кілька високовпевнених виявлень штучних об’єктів поблизу 7,03° N, –64,33° E. Топографічний аналіз свідчить, що геометрія горизонту на обраному об’єкті потенційно відповідає панорамам поверхні Luna 9”, — зазначається у дослідженні.

Щоб остаточно розкрити таємницю місця перебування Luna 9, дослідники сподіваються на підтвердження з орбітальних високоякісних знімків. Орбітальний апарат Chandrayaan-2, який перебуває на місячній орбіті з 2019 року, залишається ключовим засобом у цих пошуках. У березні 2026 року Chandrayaan-2 має виконати серію низьковисотних прольотів над сумнівними координатами. Його вдосконалені камери здатні надати необхідну чіткість для перевірки “штучних порушень ґрунту”, визначених алгоритмом YOLO-ETA. Якщо він виявить чотири пелюсткоподібні антени капсули Luna 9, шістдесятирічна нерозкритa справа буде офіційно закрита.

