Новини Новини 15.12.2023 о 21:36 comment views icon

Четвертий конкурс марафону авторів ІТС, завершуємо рік

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Asyris

Головний Модератор Блогів

У вчорашній новині про третій конкурс(той, що фото) в коментарях автор ІТС, пан Astat_ASP в коментарях поставив мені слушне питання щодо того, чи будуть оцінюватись статті на інші теми, окрім запропонованих?

І тут я збагнув, що ми трохи занурились в експериментальні формати й на два тижні обмежили авторів, які, наприклад, не дуже дотичні до фотосправи.
Відповідно, ми, порадившись(Рада ж для цього і існує:), прийняли рішення той конкурс, який планувався одразу за фотоконкурсом почати прямо зараз – паралельно!
І так, теж на два тижні. А то не всі встигають за ритмом.

Так от – останній в цьому році, але, звісно, не останній взагалі, міні-конкурс в рамках марафону авторів ІТС.

Логічно, що будь-який автор може брати участь у всіх конкурсах, незалежно від попередніх.
Кількість робіт в рамках окремого конкурсу теж не обмежується.

Умови участі: Більше ніж чотири абзаци у тексті. Заборона використання АІ. Цікаве розкриття обраної теми. Фото та відео, в ідеалі – свої. Бажано дуже – особисті враження чи особистий досвід, історії з життя.
Конкурс проводиться з 15.12.2023 до 28.12.2023 включно.

Рекомендовані теми на конкурс, який починається сьогодні (але ж ви можете писати на будь-які теми, ми просто підказуємо, що може бути цікаво читачам!):

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Переможці цього конкурсу отримають такі призи, за які ми дуже вдячні нашим партнерам Click.UA:

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  2. 2 місце — Накопичувач зовнішній SSD USB-C 512GB Team PD1000
  3. 3 місце — Накопичувач зовнішній SSD USB-C 512GB Team PD1000

Всі конкурси, які ми проводимо — заохочувальні, їх основна задача — зацікавити авторів писати. Особливо — тих, хто ніколи не писав до цього і має бажання спробувати.
Не забуваємо, що писати можна і поза конкурсами 🙂

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