Третій конкурс марафону авторів ІТС та результати другого

Ще в далекому 2006-му році перші серйозні камерафони, знаковими з яких стали Nokia 93/73/93i, позбавили безальтернативності у цифрових фотокамер. Так — це були перші кроки у фототематиці, але з того часу все кардинально змінилося і тепер фотоапарати можна зустріти хіба що у ретроградів, фотоентузіастів та професіоналів… 90% сюжетів ми фільмуємо нашими смартфонами завдяки просунутим алгоритмам та технологіям HDR.
Кожен з нас робить тисячі знімків кожного року і ми впевнені, що серед них можна відшукати справжні шедеври. Виникає закономірне питання, а чому б не оголосити фотоконкурс, в якому ви зможете поділитися найкращими кадрами зі спільнотою ITC? І не просто поділитися, а ще й отримати закономірну винагороду за свою працю та художню цінність Ваших світлин…
Тому ловіть новий конкурс в рамках марафону авторів ІТС, який буде проходити з 14.12.2023 і по 28.12.2023 і який ми оголошуємо в декількох номінаціях:
- Пейзажна зйомка
- Предметне фото
- Портрет
- Макрофото
- Нічне фото
- Унікальна та випадкова миттєвість
- Ретро фото
- Оцифровування старої плівки
- Щаслива мить…
- Астрофотографія
Якщо ви маєте, чим здивувати спільноту, створюйте свою статтю, та діліться шедеврами, які дорогі не тільки вашому серцю, а ще й можуть стати художнім надбанням українського простору. Враховуючи обмеження на роздільну здатність зображень, що завантажуються на сайт, окрема повага буде за посилання на оригінали зображення у хмарних сервісах. Умови конкурсу не обмежують вас у виборі фототехніки — це може бути як старий плівковий фотоапарат, так iPhone 14 Pro, головне — це не техніка, а сюжет, адже відомо, що 90% – це вправність митця, а лише 10% – це безпосередньо фототехніка. Також, не забудьте написати, якою фототехнікою користуєтесь.
Оцінку буде проводити журі з Ради авторів ІТС і нам важливіше якість, оригінальність і цікавість сюжету, кількість не буде впливати на кінцевий результат..
Враховуючи неадекватність страни-терориста, з якою, нажаль, в нас є загальний кордон, через який вони перекидають м’ясо, техніку і закидують ракетами й БПЛА мирне населення України, ми вирішили, що переможці цього конкурсу отримають актуальні по часу призи, за які ми дуже вдячні нашим партнерам Click.UA:
- 1 місце — Універсальна мобільна батарея Sinko R5005 QC 50000mAh Black
- 2 місце — Універсальна мобільна батарея Proda PD-P55 20000mAh Black
- 3 місце — Універсальна мобільна батарея Proda PD-P55 20000mAh Black
Результати другого міні-конкурсу
Окремо хочу вибачитись за невелику затримку через наші “експерименти” ̶т̶а̶ ̶в̶і̶д̶к̶л̶ю̶ч̶е̶н̶и̶й̶ ̶К̶и̶ї̶в̶с̶т̶а̶р̶ в оголошенні переможців минулого конкурсу. Цього тижня ми формували для вас новий експериментальний формат(про нього йшлось вище в цій новині)! Ми намагаємося не пропускати жодного нового автора тому, щоб жодна стаття не вилетіла за межі марафону, через наші “експерименти” – трошки затримали результати. Перепрошуємо. Оголошуємо переможців.
Всі статті та їх фінальні оцінки:
- “Погнали в квадрат після школи. В мене ще й селітра залишилась” – топ-5 ігор, за якими я сумую” — автора SL – 46 очок
- ТОП-5 старих ігор за якими я сумую – автора Alekdolter – 47 очок
- «ТОП-5 кращих ігор, за якими сумую… але ГРАЮ: ТОДІ і ЗАРАЗ» — автора Odysseus – 48 очок
- Топ-5 ігор, на які я чекаю в найближчому році або не S.T.A.L.K.E.R. 2 єдиним… – автора Ron Swanson – 52 очок
- Топ-5 ігор, за якими я сумую — автора Miseriis – 39 очок
- Огляд мишки Hator Pulsar 2 PRO Wireless – автора VladisLove – 56 очок
- ̷Т̷о̷п̷-̷5̷ Топ-4 ігор, які ми забули — автора Фортран Торвальдс – 58 очок
Нагадаю систему підрахування – 4 членів журі оцінили кожну зі статей по трьом критеріям: якість написання, розкриття думки й оформлення оцінками від 1 до 5. Потім всі оцінки сумувались.
В результаті, трійка призерів першого мініконкурсу виглядає так:
- ̷Т̷о̷п̷-̷5̷ Топ-4 ігор, які ми забули — автора Фортран Торвальдс – 58 очок
- Огляд мишки Hator Pulsar 2 PRO Wireless – автора VladisLove – 56 очок
- Топ-5 ігор, на які я чекаю в найближчому році або не S.T.A.L.K.E.R. 2 єдиним… – автора Ron Swanson – 52 очок
Поздоровляю призерів, чекаю в мейл [email protected] дані для відправки призів!
Всім авторам дякую та бажаю перемог в наступних конкурсах Марафону та великих конкурсах авторів ІТС. Вкотре жалкую, що призовий фонд не такий великий, щоб відзначити ще більше авторів…
Також ми відкриті до будь-яких пропозицій і ідей щодо майбутніх тем конкурсів.
Всі конкурси, які ми проводимо — заохочувальні, їх основна задача — зацікавити авторів писати. Особливо — тих, хто ніколи не писав до цього і має бажання спробувати.
Не забуваємо, що писати можна і поза конкурсами 🙂
З нетерпінням чекаємо на ваші статті!
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