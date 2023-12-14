Третій конкурс марафону авторів ІТС та результати другого

Ще в далекому 2006-му році перші серйозні камерафони, знаковими з яких стали Nokia 93/73/93i, позбавили безальтернативності у цифрових фотокамер. Так — це були перші кроки у фототематиці, але з того часу все кардинально змінилося і тепер фотоапарати можна зустріти хіба що у ретроградів, фотоентузіастів та професіоналів… 90% сюжетів ми фільмуємо нашими смартфонами завдяки просунутим алгоритмам та технологіям HDR.

Кожен з нас робить тисячі знімків кожного року і ми впевнені, що серед них можна відшукати справжні шедеври. Виникає закономірне питання, а чому б не оголосити фотоконкурс, в якому ви зможете поділитися найкращими кадрами зі спільнотою ITC? І не просто поділитися, а ще й отримати закономірну винагороду за свою працю та художню цінність Ваших світлин…

Тому ловіть новий конкурс в рамках марафону авторів ІТС, який буде проходити з 14.12.2023 і по 28.12.2023 і який ми оголошуємо в декількох номінаціях:

Пейзажна зйомка

Предметне фото

Портрет

Макрофото

Нічне фото

Унікальна та випадкова миттєвість

Ретро фото

Оцифровування старої плівки

Щаслива мить…

Астрофотографія

Якщо ви маєте, чим здивувати спільноту, створюйте свою статтю, та діліться шедеврами, які дорогі не тільки вашому серцю, а ще й можуть стати художнім надбанням українського простору. Враховуючи обмеження на роздільну здатність зображень, що завантажуються на сайт, окрема повага буде за посилання на оригінали зображення у хмарних сервісах. Умови конкурсу не обмежують вас у виборі фототехніки — це може бути як старий плівковий фотоапарат, так iPhone 14 Pro, головне — це не техніка, а сюжет, адже відомо, що 90% – це вправність митця, а лише 10% – це безпосередньо фототехніка. Також, не забудьте написати, якою фототехнікою користуєтесь.

Оцінку буде проводити журі з Ради авторів ІТС і нам важливіше якість, оригінальність і цікавість сюжету, кількість не буде впливати на кінцевий результат..

Враховуючи неадекватність страни-терориста, з якою, нажаль, в нас є загальний кордон, через який вони перекидають м’ясо, техніку і закидують ракетами й БПЛА мирне населення України, ми вирішили, що переможці цього конкурсу отримають актуальні по часу призи, за які ми дуже вдячні нашим партнерам Click.UA:

Результати другого міні-конкурсу

Окремо хочу вибачитись за невелику затримку через наші “експерименти” ̶т̶а̶ ̶в̶і̶д̶к̶л̶ю̶ч̶е̶н̶и̶й̶ ̶К̶и̶ї̶в̶с̶т̶а̶р̶ в оголошенні переможців минулого конкурсу. Цього тижня ми формували для вас новий експериментальний формат(про нього йшлось вище в цій новині)! Ми намагаємося не пропускати жодного нового автора тому, щоб жодна стаття не вилетіла за межі марафону, через наші “експерименти” – трошки затримали результати. Перепрошуємо. Оголошуємо переможців.

Всі статті та їх фінальні оцінки:

Нагадаю систему підрахування – 4 членів журі оцінили кожну зі статей по трьом критеріям: якість написання, розкриття думки й оформлення оцінками від 1 до 5. Потім всі оцінки сумувались.

В результаті, трійка призерів першого мініконкурсу виглядає так:

Поздоровляю призерів, чекаю в мейл [email protected] дані для відправки призів!

Всім авторам дякую та бажаю перемог в наступних конкурсах Марафону та великих конкурсах авторів ІТС. Вкотре жалкую, що призовий фонд не такий великий, щоб відзначити ще більше авторів…

Також ми відкриті до будь-яких пропозицій і ідей щодо майбутніх тем конкурсів.

Всі конкурси, які ми проводимо — заохочувальні, їх основна задача — зацікавити авторів писати. Особливо — тих, хто ніколи не писав до цього і має бажання спробувати.

Не забуваємо, що писати можна і поза конкурсами 🙂

З нетерпінням чекаємо на ваші статті!

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