На Prime Video дебютував 4-й сезон серіалу «Хлопці» / The Boys — з українськими субтитрами

Наразі для перегляду доступні перші три епізоди (із загалом восьми) — решта виходитимуть щочетверга до 18 липня включно. Озвучки української у серіалу немає, однак доступні українські субтитри.

Серіал «Хлопці» / The Boys знятий на основі однойменного коміксу Гарта Енніса шоуранерами Еріком Кріпке, Еваном Голдбергом та Сетом Рогеном, і розповідає про загін, який бореться з надпотужними особами, що зловживають своїми суперздібностями.

У четвертому сезоні «Хлопці» спробують завадити намірам суперполітикині Вікторії Нойман (Клаудія Думіт), яка об’єднує зусилля з Хоумлендером (Ентоні Старр), щоб посилити владу над країною. У серіалі також знімаються Карл Урбан, Джек Куейд, Ерін Моріарті, Джессі Т. Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капоне, Карен Фукухара, Натан Мітчелл, Колбі Мініфі, Кемерон Кроветті, Велорі Каррі, Сюзан Гейворд та інші.

На Rotten Tomatoes 4-й сезон критики наразі оцінили у 86% (але, як відомо, глядацькі відгуки можуть дуже різнитися з оцінками профільних видань).

Раніше Кріпке заявив, що наступний 5-й сезон стане фінальним для «Хлопців».