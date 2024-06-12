Новини Кіно 12.06.2024 о 08:20 comment views icon

П’ятий сезон серіалу «Хлопці» /«Хлопаки» / The Boys стане останнім — шоураннер Ерік Кріпке

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Андрій Русанов

Автор сайту

П’ятий сезон серіалу «Хлопці» /«Хлопаки» / The Boys стане останнім — шоураннер Ерік Кріпке

Офіційно повідомлено, що п’ятий сезон серіалу «Хлопці» /«Хлопаки» / The Boys буде останнім. Про це повідомив творець серіалу Ерік Кріпке напередодні виходу четвертого сезону.

«Тиждень прем’єри 4 сезону – це вдалий час, щоб оголосити: 5 сезон стане завершальним! Це завжди був мій план, я просто повинен був хитрувати, поки не отримаю остаточного затвердження від Vought. Схвильовано довести історію до кривавої, епічної, вологої кульмінації. Дивіться 4 сезон за 2 дні, бо кінець почався!».

Втім, Кріпке досить іронічно ставиться до подібних власних заяв. В інтерв’ю журналу SFX він каже:

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Завершення серіалу «Хлопці» /«Хлопаки» / The Boys не означає кінця пригод у світі корпорації Vought та суперів. Існує серіал «Покоління V», не можна виключати й інший розвиток історії. Четвертий сезон «Хлопців» виходить 13 червня на Amazon Prime.

Четвертий сезон «Хлопаки» (The Boys): новий трейлер з героями «Покоління V» та курками, які вистрибують з людей — прем’єра 14 червня

Джерело: GamesRadar


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