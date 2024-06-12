Офіційно повідомлено, що п’ятий сезон серіалу «Хлопці» /«Хлопаки» / The Boys буде останнім. Про це повідомив творець серіалу Ерік Кріпке напередодні виходу четвертого сезону.

#TheBoys Season 4 Premiere Week is a good time to announce: Season 5 will be the Final Season! Always my plan, I just had to be cagey till I got the final OK from Vought. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch Season 4 in 2 DAYS, cause the end has begun! pic.twitter.com/3p7Wt4jGA6 — Eric Kripke (@therealKripke) June 11, 2024

«Тиждень прем’єри 4 сезону – це вдалий час, щоб оголосити: 5 сезон стане завершальним! Це завжди був мій план, я просто повинен був хитрувати, поки не отримаю остаточного затвердження від Vought. Схвильовано довести історію до кривавої, епічної, вологої кульмінації. Дивіться 4 сезон за 2 дні, бо кінець почався!».

It’s been a great ride pic.twitter.com/3tz1F76GHJ — Bateman (@baldaati) June 11, 2024

Втім, Кріпке досить іронічно ставиться до подібних власних заяв. В інтерв’ю журналу SFX він каже:

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«Я, без перебільшення, буквально найгірша людина в історії, яка могла б передбачити, як довго триватимуть їхні власні шоу. Ніхто за всю історію розважального бізнесу не помилявся більше, ніж я, даючи інтерв’ю за інтерв’ю про те, що [серіал] «Надприродне» має закінчитися через п’ять років [серіал тривав 15 сезонів]».

Завершення серіалу «Хлопці» /«Хлопаки» / The Boys не означає кінця пригод у світі корпорації Vought та суперів. Існує серіал «Покоління V», не можна виключати й інший розвиток історії. Четвертий сезон «Хлопців» виходить 13 червня на Amazon Prime.

Джерело: GamesRadar