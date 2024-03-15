«Чорне дзеркало» отримає 7 сезон у 2025 році, з продовженням одного з найцікавіших епізодів

Довготривалий серіал-антологія Netflix «Чорне дзеркало» повернеться з 7 сезоном наступного року, і в ньому отримає продовження улюблений фанатами епізод USS Callister.
Стримінгова платформа оголосила про цю новину під час свого заходу Next on Netflix у Лондоні. Пізніше іншим публічним підтвердженням стало загадкове повідомлення у X Twitter. Публікація містить відео, яке розповідає про шість епізодів, і, судячи зі знайомого логотипу, схоже, що третій буде саме продовженням історії USS Callister.
Six new stories, but one looks a little familiar. Black Mirror returns 2025. pic.twitter.com/uJmpxEhZH4
— Netflix (@netflix) March 14, 2024
Світ USS Callister дебютував у 4 сезоні, розповідаючи історію в стилі «Зоряного шляху», в якій брали участь такі актори, як Джессі Племонс («У всі тяжкі»), Крістін Міліоті («Вовк з Уолл-стріт») і Джиммі Сімпсон («Світ Заходу»).
«Капітан Роберт Дейлі керує своєю командою з мудрістю та сміливістю, — йдеться в офіційному описі Netflix до оригінального епізоду. — Але новобранець скоро не виявить на цьому космічному кораблі нічого такого, як здається».
Ті, хто бачив USS Callister, пам’ятають, що капітана спіткала жахлива доля на момент завершення історії. Netflix посилається на це в короткому описі для наступного епізоду історії, хоча подальші подробиці залишаються таємницею.
«Роберт Дейлі мертвий, але для екіпажу USS Callister проблеми тільки починаються», — розповідає анонс.
Наприкінці минулого року Netflix продовжив «Чорне дзеркало» на 7 сезон. Інші п’ять епізодів, здається, розповідають абсолютно нові історії, дотримуючись звичайної антологічної структури серіалу.
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Джерело: IGN
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