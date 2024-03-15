Новини Кіно 15.03.2024 о 08:00 comment views icon

«Чорне дзеркало» отримає 7 сезон у 2025 році, з продовженням одного з найцікавіших епізодів

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Андрій Русанов

Автор сайту

«Чорне дзеркало» отримає 7 сезон у 2025 році, з продовженням одного з найцікавіших епізодів

Довготривалий серіал-антологія Netflix «Чорне дзеркало» повернеться з 7 сезоном наступного року, і в ньому отримає продовження улюблений фанатами епізод USS Callister.

Стримінгова платформа оголосила про цю новину під час свого заходу Next on Netflix у Лондоні. Пізніше іншим публічним підтвердженням стало загадкове повідомлення у X Twitter. Публікація містить відео, яке розповідає про шість епізодів, і, судячи зі знайомого логотипу, схоже, що третій буде саме продовженням історії USS Callister.

Світ USS Callister дебютував у 4 сезоні, розповідаючи історію в стилі «Зоряного шляху», в якій брали участь такі актори, як Джессі Племонс («У всі тяжкі»), Крістін Міліоті («Вовк з Уолл-стріт») і Джиммі Сімпсон («Світ Заходу»).

«Капітан Роберт Дейлі керує своєю командою з мудрістю та сміливістю, — йдеться в офіційному описі Netflix до оригінального епізоду. — Але новобранець скоро не виявить на цьому космічному кораблі нічого такого, як здається».

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Ті, хто бачив USS Callister, пам’ятають, що капітана спіткала жахлива доля на момент завершення історії. Netflix посилається на це в короткому описі для наступного епізоду історії, хоча подальші подробиці залишаються таємницею.

«Роберт Дейлі мертвий, але для екіпажу USS Callister проблеми тільки починаються», — розповідає анонс.

Наприкінці минулого року Netflix продовжив «Чорне дзеркало» на 7 сезон. Інші п’ять епізодів, здається, розповідають абсолютно нові історії, дотримуючись звичайної антологічної структури серіалу.

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Джерело: IGN

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