«Чорне дзеркало» отримає 7 сезон у 2025 році, з продовженням одного з найцікавіших епізодів

Довготривалий серіал-антологія Netflix «Чорне дзеркало» повернеться з 7 сезоном наступного року, і в ньому отримає продовження улюблений фанатами епізод USS Callister.

Стримінгова платформа оголосила про цю новину під час свого заходу Next on Netflix у Лондоні. Пізніше іншим публічним підтвердженням стало загадкове повідомлення у X Twitter. Публікація містить відео, яке розповідає про шість епізодів, і, судячи зі знайомого логотипу, схоже, що третій буде саме продовженням історії USS Callister.

Six new stories, but one looks a little familiar. Black Mirror returns 2025. pic.twitter.com/uJmpxEhZH4

— Netflix (@netflix) March 14, 2024