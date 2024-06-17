Chrome на Android тепер може читати вебсторінки уголос

Google починає розгортати нову функцію в мобільному браузері Chrome на Android під назвою Listen to this page. Як зрозуміло із назви, вона може читати вголос вебсторінку, відкриту у браузері.

Ця функція має елементи керування відтворенням, подібними до тих, які можна знайти в програвачах музики чи подкастів. Завдяки цьому можна робити паузи, змінювати швидкість читання, прокручувати вперед або пропускати вперед чи назад по 10 секунд за раз.

Також передбачена можливість змінити голос, який використовується для озвучування тексту, а також мову. Функція Listen to this page наразі підтримує декілька мов, зокрема арабську, бенгальську, китайську, англійську, французьку, німецьку, гінді, індонезійську, японську, португальську, російську та іспанську.

Раніше можна було попросити Google Assistant прочитати вебсторінку вголос і навіть попутно перекладати на інші мови. Але для цього доводилося переходити з Chrome у застосунок Google. Нова функція залишає користувача в браузері.

Щоб скористатися новою функцією, слід відкрити сторінку з великою кількістю тексту, а потім торкнутися меню з трьома крапками та обрати пункт Listen to this page, яке має з’явитися під опцією Translate. Наразі вона доступна ще не всім користувачам, її розгортання продовжується. За інформацією 9to5Google, вона вже доступна у версії 125 браузера Chrome для Android. Google також тестувала цю функцію у настільній версії Chrome.

Джерело: The Verge

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