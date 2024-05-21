«Дозвольте нам знизити ваш IQ». Новий тизер фільму «Дедпул і Росомаха» і дисклеймер від Раяна Рейнольдса

«Здебільшого ми збираємося бити один одного, наживати ворогів за допомогою Disney та розповісти кілька анекдотів», — каже Раян Рейнольдс в анонсі.

Творці фільму «Дедпул і Росомаха» випустили новий тизер фільму до старту продажів квитків. Здебільшого на відео показано усі ті сцени, що ми бачили в попередніх трейлерах, включно з культовим виходом Логана і Вейда на початку, однак один з кадрів — новий, і шанувальникам дуже сподобався тон, який він задає для п’ятої фази Marvel.

Перший трейлер «Дедпула й Росомахи» став найпопулярнішим трейлером за всі часи із 365 млн переглядів, а другий побив рекорд із кількості нецензурних слів (на жаль, лише в оригінальній версії), тож, безумовно, нова сцена в тизері прогнозує стрічці найвищий рейтинг R серед фільмів MCU.

Дисклеймер від Раяна Рейнольдса лише підтверджує ці припущення:

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«Здебільшого ми збираємося бити один одного, наживати ворогів за допомогою Disney, розповісти кілька анекдотів, жартувати про мене, ще більше жартувати про Г’ю та повністю обійти обов’язкову умову Marvel щодо реклами іншого фільму у титрах. Тож сядьте зручніше, розслабтеся, дозвольте нам знизити ваш IQ і підвищити частоту серцевих скорочень», — каже Рейнольдс на відео.

«Дедпул і Росомаха‎» — єдиний повнометражний фільм Marvel, який вийде у 2024 році. Двома попередніми випусками разом з усією франшизою «‎Людей Ікс» володіла Fox, допоки у 2019 році її не придбала Disney за $71,3 млрд. Раніше режисер фільму «Люди Ікс: Перший Клас» Метью Вон заявив, що третій «‎Дедпул» — це «‎поштовх», який може врятувати всесвіт Marvel.

В українському прокаті фільм стартує 25 липня.