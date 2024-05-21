Samsung представила три ноутбуки Galaxy Book4 Edge з Snapdragon X від $1350 — за передзамовлення дарують телевізор

Samsung представила один 14” і два 16” ноутбука з лінійки Galaxy Book4 Edge з процесорами. За їхнє передзамовлення (принаймні у США) Samsung дарує бюджетний 50” телевізор Crystal UHD за $397.

14-дюймовий Samsung Galaxy Book4 Edge оснащений 12-ядерним процесором Snapdragon X Elite 3,4 ГГц (до 4,0 ГГц на двох продуктивних ядрах), має 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD до 1 ТБ. Сенсорний AMOLED-дисплей має діагональ 14”, частоту оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 2880 x 1800, яскравістю до 500 ніт та підтримкою HDR і VRR (120% DCI-P3). Galaxy Book4 Edge оснащений двома портами USB 4 Type-C, HDMI 2.1 та комбінованим аудіороз’ємом. Ноутбук важить 1,16 кг коштує від $1349,99.

16-дюймовий Book4 Edge доступний у двох версіях: з процесором Snapdragon X Elite (до 4,2 ГГц) та 1 ТБ SSD за $1749,99, і з тими ж налаштуваннями процесора, що й, що й у 14” моделі, ноутбук оснащений 512 ГБ пам’яті та коштує $1449,99. Вони мають ті самі характеристики дисплея, але більшу діагональ, і важать 1,55 кг. Окрім двох портів USB 4 Type-C, HDMI 2.1 і комбінованого аудіо, 16-дюймові моделі мають ще USB 3.2 Type-A та слот для карт microSD.

Усі три Galaxy Book4 Edge мають 16 ГБ оперативної пам’яті — мінімум для ПК Copilot Plus, та мають Wi-Fi 7. Також усі моделі мають чотири динаміки та підтримують Dolby Atmos. Модель 14” оснащена акумулятором на 55,9 Вт·год, 16” — 61,8 Вт·год.

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