Cocreator від Microsoft — «друге дихання» для Paint і офіційний генератор зображень для пристроїв PC Copilot+

Paint нарешті офіційно отримує генератор зображень на основі ШІ, але доступним він буде не для всіх.

Microsoft анонсувала функцію Cocreator — поки як ексклюзивну для пристроїв PC Copilot+ (свої моделі вже анонсували Asus і Dell зокрема). Завдяки «алгоритмам на основі дифузії» інструмент може генерувати зображення на основі текстових підказок, а також ваших власних дудлів у програмі Paint.

Компанія вже експериментувала з ШІ-генератором зображень в Paint, а ранні версії Cocreator були доступні для розробників і Windows Insiders з осені. З появою PC Copilot+ функція стає офіційною.

Під час демонстрації на заході Surface Microsoft продемонструвала, як Cocreator поєднує ваші власні малюнки з текстовими підказками для створення зображення. Існує також «повзунок креативності», який дозволяє контролювати, наскільки ШІ може переважати на тлі вашого оригінального мистецтва.

Серед інших новинок для PC Copilot+: функція Recall, що дозволяє ПК записувати усі ваші дії та відтворювати за запитом; Live Captions — перетворює вимовлені слова на англійські субтитри на екрані; а також інструмент для відео- та аудіодзвінків Windows Studio Effects з фільтрами для фону, регулюванням освітлення, шумозаглушенням та телесуфлером.

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