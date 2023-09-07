Новини Новини 07.09.2023 о 16:40

Clubhouse перезапускається як платформа для обміну аудіоповідомленнями. Але кімнати залишаться

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Юрій Орос

Автор новин

Підзабутий нині Clubhouse має переродитися. Колись ця платформа популяризувала «кімнати для спілкування», тепер додаток спробує переосмислити себе, щоб стати більше схожим на платформу для обміну голосовими повідомленнями, говориться в блозі компанії.

CHATS

Оновлення зосереджено навколо нового формату під назвою «Чати» (Chats). Chat — це голосова групова розмова із улюбленими людьми. Це схоже на кімнату (Clubhouse room), але дії відбуваються асинхронно, тож можна заскочити та залишити голосове у свій час.

Clubhouse перезапускається як платформа для обміну аудіоповідомленнями. Але кімнати залишатьсяЧому голосові чати кращі за текстові?

Clubhouse просуває тезу, що спілкуватися голосом краще, ніж текстом. Їхня розгорнута відповідь:

  • Голосові набагато швидші за текст, тому можна донести  більше — кольорів та історій, нюансів та більше неофіційних речей, на які ніколи не витрачається час, бо треба надрукувати. Крім того, Chat автоматично розшифровуються і перекладаються на різні мови, тож можна читати їх на ходу і спілкуватися з друзями, які розмовляють різними мовами.
  • Голос робить їх спілкування більш особистими, ніж текст. За допомогою тексту отримується інформація. У чатах можна чути, як співбесідники сміються, відчувати, коли вони втомлені або хворі, усміхатися, коли вони пожвавлюються, і дивитися на їхні обличчя, коли вони розмовляють. Ви дійсно пізнаєте людей.

Кімнати live rooms залишаться, й продовжать бути центральною частиною Clubhouse. Оновлений застосунок вже доступний для iOS та Android.

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