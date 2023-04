Counter-Strike 2 підтримуватиме технологію зниження затримок Nvidia Reflex — до 35% менший «інпутлаг»

У нещодавно анонсованій грі Counter-Strike 2 з’явиться підтримка технології Nvidia Reflex, яка покликана знизити затримки в іграх. Вона дозволяє покращити відгук в іграх, знижуючи час між кліком кнопкою миші та відображенням дії на екрані. Це дуже важливо в змагальних шутерах, таких як Counter-Strike 2.

Компанії Valve і Nvidia спільно працювали над додаванням Reflex в Counter-Strike 2. Відеокарти серії GeForce GTX 900 і новіше підтримуватимуть Reflex в новій грі. За словами Nvidia, найбільше це вплине на старі графічні процесори. Зокрема Reflex може зменшити затримку системи до 35%.

Nvidia продемонструвала слайд, що демонструє покращення ситуації з часом відгуку. При цьому слайд містить інформацію про відеокарту GeForce RTX 4070, яка ще не була офіційно анонсована, але відомості про неї вже проникли в мережу. Слайд демонструє скорочення затримок у грі Counter-Strike 2 при роздільній здатності 1440p на системі з процесором Intel Core i9-12900K та різними відеокартами Nvidia:

GeForce GTX 1060 – з 26 мс до 17 мс (35%)

GeForce RTX 3060 – з 16 мс до 11 мс (31%)

GeForce RTX 4070 – з 10 до 8 мс (20%)

Тепер 9 з 10 кращих змагальних шутерів підтримують технологію зниження затримок Nvidia Reflex, включаючи Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2.0, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Valorant та Counter-Strike 2. Без підтримки все ще лишається PUBG.

Джерело: The Verge