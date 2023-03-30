Відеокарта NVIDIA RTX 4070 коштуватиме $599 (як RTX 3070 Ti), її продажі розпочнуться 13 квітня – VideoCardz

За інформацією сайту VideoCardz, NVIDIA зупинилася на рекомендованій ціні $599 за відеокарту RTX 4070 (без Ti). Цю інформацію підтвердили під час брифінгу, який зазвичай відбувається перед кожним запуском. Рецензенти тепер очікують, що тестові зразки RTX 4070 надійдуть до них на початку наступного тижня. Три джерела підтвердили цю ціну, однак потрібно мати на увазі, що у випадку NVIDIA не виключені її зміни в останню хвилину.

З ціною $599 доларів RTX 4070 буде набагато дешевшою, ніж RTX 4070 Ti, яка спочатку коштувала $899. Нагадаємо, що модель Ti початково називалася RTX 4080 12 ГБ, але після негативної реакції спільноти NVIDIA ухвалила рішення про зміну неймінгу та вартості. У результаті ту ж саму карту, але з назвою RTX 4070 Ti, було випущено через кілька тижнів за ціною $799.

Ціна RTX 4070 відповідає вартості RTX 3070 Ti на старті. Цікаво, що остання практично не змінилася навіть за півтора року після запуску (червень 2021). Моделі NVIDIA RTX 3070 Ti та RTX 3060 Ti стали одними з найпопулярніших відеокарт Ampere.

Що стосується специфікацій, чип відеокарти матиме стільки ж ядер, скільки й RTX 3070 (5888 CUDA), але пам’ять буде оновлено ​​до GDDR6X, а її кількість буде на 4 ГБ більшою. Попри вужчу шину пам’яті (192 біт), максимальна пропускна здатність все одно буде вищою завдяки модулям на 21 Гбіт/с.

Початок продажів RTX 4070 запланований на 13 квітня: