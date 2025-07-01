Дві NVIDIA RTX 3090 за $650, замість 3080 — комусь на eBay пощастило на +$1000

Щасливе придбання, дві NVIDIA RTX 3090 / Reddit, EmuAreExtiinct

Щасливий покупець отримав дві NVIDIA RTX 3090 загальною вартістю лише $650 замість RTX 3080, котрі замовив. Він одразу впізнав «апгрейд» за характерною апаратною деталлю.

Користувач Reddit EmuAreExtiinct розповів, як на початку червня заплатив $650 за дві RTX 3080. Це були два окремих лоти з eBay, кожен з яких називався Dell GeForce RTX 3080 10GB GDDR6X. Коли відеокарти прибули, користувач швидко зрозумів, що отримав набагато більше, ніж розраховував. Про це свідчили адаптери NVIDIA SLI на платах. «Ви можете сказати, що це 3090, а не 3080, тому що лише 3090 мала SLI», — зазначає власник.

Карти були не в ідеальному стані: в обох була погнута задня панель та деякі проблеми з охолодженням. Після випрямлення задніх панелей та нанесення нової термопасти вони працювали нормально. Один коментатор поставив очевидне питання: чи спробує він запустити конфігурацію з SLI. Щасливець із сумом визнав, що у нього блок живлення лише на 850 Вт, котрий не потягне це навантаження.

Принаймні, тепер власнику можна перепродати одну з 3090, щоб вийти в плюс за ціною та ще й мати другу RTX 3090 у своєму ПК. Цікаво, що продавець на eBay, здається, продав щонайменше ще 20 відеокарт RTX 3080 за аналогічними оголошеннями, які теж могли бути 3090.

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Важко точно назвати справжню вартість NVIDIA RTX 3090 зараз, але одна Dell GeForce RTX 3090 24 ГБ була продана на eBay кілька днів тому за $820 — тобто щасливий покупець пари виграв майже $1000. Як жартують у коментарях: «Зараз чекаємо пост «купив дві RTX 3090, а отримав 3080».

Джерело: Tom’s Hardware