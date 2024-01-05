DARPA схвалило будівництво літака X-65 без рухомих елементів управління (Active Flow Control)

Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) Міноборони США уклало контракт з компанією Aurora Flight Sciences, яка побудує повномасштабний літак X-65. Він випробовуватиме нову технологію Active Flow Control (AFC), яка використовує струмені повітря для керування.

В DARPA сподіваються, що одного дня така простіша система допоможе замінити дорогі та важкі рухомі поверхні управління, які зазвичай використовуються в літаках.

Струмені стисненого повітря, які виходитимуть з сопел, зможуть змінювати тиск повітря навколо і потік повітря над аеродинамічним профілем. Таким чином система зможе керувати креном, тангажем і поворотом літака.

Водночас X-65, який матиме виразну ромбоподібну конструкцію для більшої міцності, не буде керуватися виключно AFC — звичайну механічну установку залишать, аби убезпечити експериментальний транспорт та порівняти обидві системи. Під час випробувань механічні елементи керування блокуватимуться та вибірково замінятимуться, доки AFC не отримає повного контролю.

Літак, як частина програми DARPA з управління революційними літаками з новими ефекторами під назвою CRANE, має модульну конструкцію та працює без екіпажу. Його вага сягає 3175 кг, а розмах крил — 9 м. Очікується, що в повітрі він досягне швидкості 0,7 Маха (приблизно 850 км/год).

DARPA повідомляє, що Aurora вже почала будівництво X-65, і планує завершити його на початок наступного року. У разі успіху, наслідки технології AFC можуть зробити літаки легшими та міцнішими. Зокрема, крила у майбутньому можуть бути тоншими й довшими з набагато більшою ефективністю, й, можливо, технологію надалі поширять з аеродинамічних профілів на весь літак, що дозволить йому перебувати у шарі повітря без тертя зі значно зниженим опором.

Джерело: New Atlas

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