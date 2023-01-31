DC Studios та Джеймс Ганн представили 10 нових фільмів та серіалів супергеройського кіновсесвіту

DC Studios та Джеймс Ганн, котрий відповідає разом із Пітером Сафраном за розвиток кіновсесвіту DC, розкрили повний список стрічок, які незабаром з’являться під керівництвом двох режисерів. Список включає п’ять художніх фільмів та п’ять телесеріалів для HBO Max. Разом вони розпочнуть новий розділ кінопригод героїв DC, який називається Chapter One: Gods and Monsters («Глава перша: Боги та монстри»).

Нові фільми всесвіту DC

«Супермен: спадщина»

Поки що, єдиний з оголошеного списку, цей фільм уже отримав дату виходу – 11 липня 2025 року. У ньому відправлений на землю Кал-Ел намагатиметься співвіднести своє позаземне походження зі звичайним життям. Так, це звучить як перезапуск вже неодноразово розказаної історії. Проєкт розвиватиметься без Генрі Кавіла – Джеймс Ганн зараз перебуває у пошуках нового Супермена.

«Авторитет», або «Влада» (The Authority)

Фільм про групу із семи супергероїв за мотивами коміксів 1999 року видання DC WildStorm. Персонажі мають концептуально незвичайні суперздібності: один з них, Джек Хоксмур, психічно пов’язаний з містами, черпаючи в них свою силу.

«Хоробрий та Сміливий» (фільм про Бетмена і Робіна)

Назва The Brave and the Bold перейнята у коміксів, що виходили з 1967 по 1983 роки, а також мультсеріалу 2008-2011 років. DC описує його так: «DCU представить своїх Бетмена та Робіна в цій незвичайній історії батька та сина, натхненній коміксом Гранта Моррісона».

«Супергерл: Жінка завтрашнього дня»

Стрічка представить Кару Зор-Ел, виховану на Кріптоні. Студія обіцяє «подати глядачам Супергерл, яку вони не звикли бачити». До цього її можна було побачити в кіно лише у стрічці «Супергерл» 1984 року з Хелен Слейтер у головній ролі.

«Болотна істота» (Swamp Thing)

Історія Болотної істоти мала низку кіноадаптацій. Новий фільм буде «жахливим» і, як запевняє DC, покаже нам «темні джерела Болотної істоти» (ймовірно, мова про походження істоти).

Також відомо, що «Флеш» та новий «Аквамен», про які було відомо раніше, залишаються у роботі. Щобільше, «Флеш» має перезапустити кіновсесвіт. DC обіцяє, буквально, найбільший супергеройський фільм в історії. Крім того, з побічних відгалужень всесвіту DC (Elseworlds) глядач рано чи пізно побачить історію темношкірого Супермена, другого «Джокера» (4 жовтня 2024 року) та ще одного «Бетмена» у виконанні Роберта Паттінсона (3 жовтня 2025 року).

Серіали DC (вийдуть на HBO Max)

Мультсеріал Creature Commandos

Шоу розповість про ще одну спробу Аманди Уоллер (керівника «Загону самогубців») створити команду «жахливих ув’язнених».

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«Уоллер»

Ще один серіал з Амандою, яку зіграє Віола Девіс. Відомо, що у ньому візьме участь команда Миротворця.

«Бустер Голд»

Давній персонаж коміксів DC Comics Бустер Голд подорожує в часі. Звичайні для майбутнього технології та пристрої роблять його супергероєм у наші дні.

«Ліхтарі»

Корпус Зелених Ліхтарів був головною поліцією галактики з 1959 року, що зробило Хела Джордана (Зелений Ліхтар Срібного віку) та Джона Стюарта (1971) ідеальними напарниками. DC Studios заявила, що це буде величезний серіал, присвячений розкриттю темних таємниць обох персонажів.

«Втрачений рай» (Paradise Lost)

Дія відбувається у Теміскірі, на батьківщині Чудо-жінки, до її народження. Історія буде сфокусована на інтригах прихованого острова.

Джеймс Ганн планує створити цілісний всесвіт: героїв гратимуть одні й ті самі актори у фільмах та серіалах. Режисер пролив трохи світла на акторський склад майбутніх стрічок. За його словами, Бен Аффлек більше не бере участі в екранізаціях DC, а Генрі Кавіл не звільнений повністю, але втратив роль Супермена. Проте низка інших відомих виконавців ролей залишаться – Закарі Лівай, Віола Девіс, Джон Сіна, можливо, і Марго Роббі.

Джерело: Polygon