Генрі Кавілл підтвердив, що усе-таки не повернеться до ролі Супермена в майбутніх проєктах DC

У новому фільмі Супермен буде молодшим і його роль виконає не Генрі Кавілл.

Джеймс Ганн нині пише сценарій фільму про Супермена і зазначає, що проєкт буде зосереджений на молодих роках героя, тому його зіграє більш юний актор, а не “ветеран” Кавілл. Ганн та співгенеральний директор DC Studios Пітер Сафран нещодавно поспілкувалися з Генрі з приводу потенційної співпраці над майбутніми проєктами та, можливо, іншою роллю.

І хоча Ганн на даному етапі зайнятий створенням сценарію, The Hollywood Reporter зазначає, що він потенційно може стати й режисером майбутнього шоу.

Among those on the slate is Superman. In the initial stages, our story will be focusing on an earlier part of Superman’s life, so the character will not be played by Henry Cavill.

— James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022