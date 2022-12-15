Генрі Кавілл підтвердив, що усе-таки не повернеться до ролі Супермена в майбутніх проєктах DC

У новому фільмі Супермен буде молодшим і його роль виконає не Генрі Кавілл.

Джеймс Ганн нині пише сценарій фільму про Супермена і зазначає, що проєкт буде зосереджений на молодих роках героя, тому його зіграє більш юний актор, а не “ветеран” Кавілл. Ганн та співгенеральний директор DC Studios Пітер Сафран нещодавно поспілкувалися з Генрі з приводу потенційної співпраці над майбутніми проєктами та, можливо, іншою роллю.

І хоча Ганн на даному етапі зайнятий створенням сценарію, The Hollywood Reporter зазначає, що він потенційно може стати й режисером майбутнього шоу.

“Ми з Пітером зараз активно працюємо, і результати непогані. На початку наступного року зможемо поділитися інформацією про наші перші проєкти. Серед планів є “Супермен”, але на початкових етапах історія зосередиться на молодих роках героя, тож його зіграє не Кавілл. Але ми щойно зустрілися з Генрі, якого дуже шануємо, і обговорили низку можливостей для спільної роботи у майбутньому”.

Among those on the slate is Superman. In the initial stages, our story will be focusing on an earlier part of Superman’s life, so the character will not be played by Henry Cavill. — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

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Інсайдери стверджують, що новий Супермен, хоча і буде молодшим, не житиме у Смолвілі, але, ймовірно, буде репортером Daily Planet Кларком Кентом.

Новина стане несподіванкою для фанатів, адже ще у жовтні Кавілл в Instagram підтвердив намір зіграти супергероя DC у майбутніх фільмах вперше за довгий час – після його останньої повноцінної появи у цій ролі в “Лізі справедливості” 2017 року. Оголошення актора було зроблено після того, як він з’явився в образі супергероя в титрах “Чорного Адама” – фільма DC з Двейном Джонсоном.

Згідно з джерелами, повідомлення в Instagram було ініційоване керівництвом Warners до того, як найняли Ганна і Сафрана.

Кавілл, який раніше також оголосив про свій відхід із серіалу Netflix “Відьмак”, нині написав у Instagram:

“Зрештою, я не повернуся до ролі Супермена. Студія попросила мене оголосити про камбек у жовтні, до приходу [Ганна і Сафрана]. Зміни це нормально, і я це поважаю. Бажаю кожному, хто причетний до створення нового всесвіту, успіхів”.

Усьому цьому передували багаторічні чутки про те, що Кавілл більше не збирається грати Супермена (які тривали ще цього літа). На тлі появи актора у таких фільмах, як “Місія неможлива: Фолаут” або серіалі “Відьмак”, глядачі бачили, як Супермен все рідше і рідше з’являється у фільмах DC Extended Universe. Перед “Чорним Адамом” персонаж востаннє з’являвся на кілька секунд у “Shazam!” 2019 року та у фіналі “Миротворця” – проте в обидвох версіях Супермена грав дублер, а ракурси підбирали так, щоб не показувати обличчя. Також можна згадати “Лігу Справедливості” 2021 року, що показала кадри із Суперменом – проте їх взяли з версії 2017 року.

З моменту вступу на нові посади у листопаді Ганн і Сафран проводять зустрічі з іншими ключовими гравцями у всесвіті DC. Крім Кавілла, вони нещодавно зустрілися з виконавцем ролі Бетмена Беном Аффлеком, а також поспілкувалися з режисеркою Петті Дженкінс, яка раніше оголосила, що не збирається знімати третю “Диво-жінку”.

Режисер Джефрі Джейкоб Абрамс та сценарист Та-Нехісі Коатес також розробляють фільм про Супермена із темношкірим актором в головній ролі “Black Superman”. Кажуть, що новий фільм Ганна не вплине на цей проєкт.

Warners давно хотіли, щоб Ганн зняв фільм про Супермена. У 2018 році тодішній бос студії Тобі Еммеріх “підштовхував” Джеймса до Супермена. Натомість Ганн вирішив написати та поставити “Загін самогубців”. Цей фільм також проклав шлях для “Миротворця” HBO Max, і дав Ганну відчути смак побудови всесвіту DC.

З усім тим, Супермен давно є фаворитом Ганна, який розмірковував над новим фільмом ще з перших днів роботи в DC чотири роки тому. Вихідними він відзначив річницю виходу фільму Річарда Доннера 1978 року, поділившись постером і згадавши, як дивився його в кінотеатрах Міссурі в дитинстві. Режисер написав: “Мені це сподобалося, і для мене він конкурував із “Зоряними війнами”.