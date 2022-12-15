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Генрі Кавілл підтвердив, що усе-таки не повернеться до ролі Супермена в майбутніх проєктах DC

Генрі Кавілл підтвердив, що усе-таки не повернеться до ролі Супермена в майбутніх проєктах DC

У новому фільмі Супермен буде молодшим і його роль виконає не Генрі Кавілл.

Джеймс Ганн нині пише сценарій фільму про Супермена і зазначає, що проєкт буде зосереджений на молодих роках героя, тому його зіграє більш юний актор, а не “ветеран” Кавілл.  Ганн та співгенеральний директор DC Studios Пітер Сафран нещодавно поспілкувалися з Генрі з приводу потенційної співпраці над майбутніми проєктами та, можливо, іншою роллю.

Режисер Джеймс Ганн
Режисер Джеймс Ганн

І хоча Ганн на даному етапі зайнятий створенням сценарію, The Hollywood Reporter зазначає, що він потенційно може стати й режисером майбутнього шоу.

“Ми з Пітером зараз активно працюємо, і результати непогані. На початку наступного року зможемо поділитися інформацією про наші перші проєкти. Серед планів є “Супермен”, але на початкових етапах історія зосередиться на молодих роках героя, тож його зіграє не Кавілл. Але ми щойно зустрілися з Генрі, якого дуже шануємо, і обговорили низку можливостей для спільної роботи у майбутньому”. 

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Інсайдери стверджують, що новий Супермен, хоча і буде молодшим, не житиме у Смолвілі, але, ймовірно, буде репортером Daily Planet Кларком Кентом.

Новина стане несподіванкою для фанатів, адже ще у жовтні Кавілл в Instagram підтвердив намір зіграти супергероя DC у майбутніх фільмах вперше за довгий час – після його останньої повноцінної появи у цій ролі в “Лізі справедливості” 2017 року. Оголошення актора було зроблено після того, як він з’явився в образі супергероя в титрах “Чорного Адама” – фільма DC з Двейном Джонсоном.

Згідно з джерелами, повідомлення в Instagram було ініційоване керівництвом Warners до того, як найняли Ганна і Сафрана.

Продюсер Питер Сафран DC Studios
Продюсер Пітер Сафран

Кавілл, який раніше також оголосив про свій відхід із серіалу Netflix “Відьмак”, нині написав у Instagram: 

“Зрештою, я не повернуся до ролі Супермена. Студія попросила мене оголосити про камбек у жовтні, до приходу [Ганна і Сафрана]. Зміни це нормально, і я це поважаю. Бажаю кожному, хто причетний до створення нового всесвіту, успіхів”.

Генрі Кавілл не зіграє “Супермена” – попри попередні заяви про повернення та появу в образі супергероя в титрах “Чорного Адама”

Усьому цьому передували багаторічні чутки про те, що Кавілл більше не збирається грати Супермена (які тривали ще цього літа). На тлі появи актора у таких фільмах, як “Місія неможлива: Фолаут” або серіалі “Відьмак”, глядачі бачили, як Супермен все рідше і рідше з’являється у фільмах DC Extended Universe. Перед “Чорним Адамом” персонаж востаннє з’являвся на кілька секунд у “Shazam!” 2019 року та у фіналі “Миротворця” – проте в обидвох версіях Супермена грав дублер, а ракурси підбирали так, щоб не показувати обличчя. Також можна згадати “Лігу Справедливості” 2021 року, що показала кадри із Суперменом – проте їх взяли з версії 2017 року.

З моменту вступу на нові посади у листопаді Ганн і Сафран проводять зустрічі з іншими ключовими гравцями у всесвіті DC. Крім Кавілла, вони нещодавно зустрілися з виконавцем ролі Бетмена Беном Аффлеком, а також поспілкувалися з режисеркою Петті Дженкінс, яка раніше оголосила, що не збирається знімати третю “Диво-жінку”.

Режисер Джефрі Джейкоб Абрамс та сценарист Та-Нехісі Коатес також розробляють фільм про Супермена із темношкірим актором в головній ролі “Black Superman”. Кажуть, що новий фільм Ганна не вплине на цей проєкт.

Warners давно хотіли, щоб Ганн зняв фільм про Супермена. У 2018 році тодішній бос студії Тобі Еммеріх “підштовхував” Джеймса до Супермена. Натомість Ганн вирішив написати та поставити “Загін самогубців”. Цей фільм також проклав шлях для “Миротворця” HBO Max, і дав Ганну відчути смак побудови всесвіту DC.

З усім тим, Супермен давно є фаворитом Ганна, який розмірковував над новим фільмом ще з перших днів роботи в DC чотири роки тому. Вихідними він відзначив річницю виходу фільму Річарда Доннера 1978 року, поділившись постером і згадавши, як дивився його в кінотеатрах Міссурі в дитинстві. Режисер написав: “Мені це сподобалося, і для мене він конкурував із “Зоряними війнами”. 


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