«Дедпул і Росомаха» — перший трейлер нового фільму Marvel з Раяном Рейнольдсом та «тінню» Г’ю Джекмана

Через 6 років після виходу останнього фільму Fox про «Людей Ікс» Дедпул нарешті повертається на великий екран — на цей раз через кіновсесвіт Marvel в першому фільмі студії з рейтингом R.

З трейлеру поки незрозуміло, скільки саме часу минуло для на вигляд підстаркуватого Вейда Вілсона (Раян Рейнольдс) і його напарниці Ванесси (Морена Баккарін) з моменту закінчення «Дедпула 2», і чи ті самі версії вони представляють. Принаймні відомо, що святкування чергового дня народження для найманця не задалось — загін Управління часовими змінами раптово порушує свято, і Вілсон падає в портал, принагідно захопивши одного зі спецпризначенців і загубивши перуку. Зрештою, якщо вірити Метью Макфадьєну, Дедпула хочуть завербувати для якогось специфічного завдання — і без участі Росомахи тут не обійдеться (щоправда, його для інтриги показують поки або ззаду, або у вигляді тіні).

Раніше режисер фільму «Люди Ікс: Перший Клас» Метью Вон заявив, що «‎Дедпул 3» — це «‎поштовх», який може врятувати всесвіт Marvel.

«Дедпул 3‎» — єдиний повнометражний фільм Marvel, який вийде у 2024 році. Двома попередніми випусками разом з усією франшизою «‎Людей Ікс» володіла Fox, допоки у 2019 році її не придбала Disney за $71,3 млрд.

Режисером фільму став Шон Леві («Персонаж», серіал «Дивні дива»), який також написав сценарій разом з Рейнольдсом, Реттом Різом, Полом Верніком і Зебом Веллсом. Прем’єру у кінотеатрах початково призначали на 3 травня 2024 року, однак через страйк акторів перенесли на 26 липня.

Старт прокату в Україні — на день раніше, 25 липня.

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Офіційний український трейлер

Трейлер (оригінал)