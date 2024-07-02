DeepStateMap 2.0 дебютує з офлайн-режимом і найбільшим редизайном з часів запуску «мапи війни»

DeepStateMap, один з найпопулярніших та найточніших інтерактивних інструментів для відстеження змін лінії фронту та перебігу воєнних дій, оновився до версії 2.0 із найбільшим редизайном з часів запуску.
Команда каже, що працювала над оновленням пів року й обрала для сайту дизайн, натхненний філософією Human Interface Guidelines, а також максимально продуманий функціонал для користувацького досвіду.
Що нового в DeepStateMap?
- Повністю оновлений дизайн сайту та всіх його елементів.
- Нова колірна гама темної версії сайту.
- Офлайн-режим мапи — активується, коли відсутнє інтернет-з’єднання (однак варто попередньо завантажити тайли областей у налаштуваннях).
- Інструмент «Малювання» для аналітиків — створення наочних схем і можливість одразу поділитися ними в соцмережах.
- Нове меню налаштувань — зміна підкладки шарів, фільтрування іконок тощо (слабкі пристрої можуть вимикати анімацію на сайті, щоб зменшити навантаження).
- Комбінація клавіш на ПК (щоб переглянути повний список доступних — натисніть Ctrl+/).
- Нова і зручніша історія змін, яка активується натисканням на дзвіночок.
- Нові засоби ураження — Taurus та морські дрони.
- Додано центр мапи, при натисканні на який з’являється можливість копіювати координати, в тому числі в MGRS.
- Виправлено десятки багів, які впливали на продуктивність.
Оновлення буде доступне протягом доби всім користувачам (якщо хочете першими протестувати — скиньте кеш на пристрої).
Міноборони та DeepStateUA підписали Меморандум про співпрацю – покращать обмін інформацією про ситуацію на фронті
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