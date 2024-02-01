Дені Вільньов каже, що третя частина «‎Дюни» стане фінальною — Тімоті Шаламе і Зендая «‎зацікавлені» у продовженні

Warner Bros. ще не дала «зелене світло‎» для «‎Дюни 3», однак режисер Дені Вільньов, здається, не проти зняти продовження, хоча зазначає, що фільм, який базуватиметься на другому романі Френка Герберта з «Месії Дюни‎», стане для нього фінальним у серії.

«Месія Дюни має стати для мене останнім фільмом у франшизі», — сказав Вільньов в інтерв’ю журналу Time.

Літературна серія Герберта водночас рясніє кількома продовженнями — як-от «Діти Дюни», «Бог-імператор Дюни», «Єретики Дюни» та «Капітула Дюни» — які потенційно могли б отримати втілення на екрані.

Торік у грудні Дені Вільньов сказав, що третя частина «Дюни‎» нині пишеться:

«Сценарій майже закінчений. Це займе трохи часу… Є мрія зняти третій фільм… для мене це мало б абсолютний сенс».

Зендая, яка зіграла роль Чані у перших двох фільмах також висловила зацікавлення у продовженні:

«Кожного разу, коли Дені дзвонить, я відповідаю «так». Коли я почала читати книгу «‎Месія Дюни», я подумала: «О, я ж поки що тільки в першій частині знімаюся. От би вийшло попрацювати й над цією історією‎».

Як і провідний актор франшизи Тімоті Шаламе:

«Мене дуже хвилює ця ідея. Якщо прийде час і можливість завершити історію «Месією», думаю, ми всі будемо в захваті від цього».

Водночас на вихід «‎Месії» не слід очікувати найближчим часом. Вільньов присвятив останні 6 років першим двом фільмам, і торік на пресконференції в Південній Кореї сказав, що хоче взяти паузу.

Перша частина «Дюни» Дені Вільньова стала тріумфатором премії «Оскар-2022» і отримала цілих шість статуеток, зокрема нагороди за найкращий монтаж, музику, звук, візуальні ефекти та операторську роботу. В українському прокаті стрічка показала найкращий старт з початку пандемії зі зборами у понад $1 млн за перший вікенд. Загалом «Дюна зібрала в українських кінотеатрах понад $3,5 млн, а загальні касові збори кінострічки складають $401,8 млн.

«Дюна: Частина друга» вийде в українських кінотеатрах 29 лютого 2024 року — до речі, в IMAX 70 мм, який забезпечить вищу деталізацію та реалістичність. Warner Bros. ініціювала це рішення після успіху «‎Оппенгеймера» від Крістофера Нолана, який назвав цей формат «золотим стандартом кінозображення на великому екрані‎».

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Згідно з синопсисом, у другій частині Пол Атрід об’єднується з Чані та фременами (плем’я пустельного народу у всесвіті Дюни), щоб помститися змовникам, які знищили його сім’ю. До своїх ролей повернулися Тімоті Шаламе, Зендея, Ребека Ферґюсон, Джош Бролін, Стеллан Скашґорд, Дейв Батіста та Хав’єр Бардем. Також з’являться нові персонажі у виконанні Остіна Батлера (лиходій Фейд-Раут Харконнен), Флоренс П’ю (принцеса Ірулан) та Крістофера Вокена (Шаддам IV).

Друга частина «Дюни» буде дещо довшою за першу і триватиме 2 години 45 хвилин.

Раніше Вільньов висловлював зацікавленість у створенні окремого телесеріалу «Дюна: Сестринство» — майбутнього спінофу про таємний жіночий орден «Бене Ґессеріт» для HBO Max.