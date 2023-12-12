Сиквел «‎Дюни» дещо довший за оригінал і триватиме майже 3 години

Друга частина «‎Дюни» стане найтривалішим фільмом Дені Вільньова.

За повідомленнями Screenrant, друга «‎Дюна» триватиме 2 години 45 хвилин, тоді як оригінал був дещо коротшим — 2 години 35 хвилин.

Друга частина «‎Дюни» продовжує адаптацію культового науково-фантастичного роману Френка Герберта від режисера Дені Вільньова і розгорнеться одразу після подій попереднього фільму (об’єднання з Чані та фременами (плем’я пустельного народу у всесвіті Дюни), щоб помститися змовникам, які знищили його родину).

До своїх ролей повернулися Тімоті Шаламе, Зендея, Ребека Ферґюсон, Джош Бролін, Стеллан Скашґорд, Дейв Батіста та Хав’єр Бардем. Також з’являться нові персонажі у виконанні Остіна Батлера (лиходій Фейд-Раут Харконнен), Флоренс П’ю (принцеса Ірулан) та Крістофера Вокена.

В український прокат «Дюна: Частина друга» вийде у березні 2024 року (попередньо прем’єру планували на листопад 2023-го, але перенесли через страйки в Голлівуді).

Перша частина сповна використала свій немаленький хронометраж — певною мірою для знайомства зі світом Арракіса та розкриття багатьох його персонажів. І хоча фільм часто критикували за повільність і навіть нудність, «Дюна: Частина друга» була описана режисером як «більш насичений діями, епічний військовий фільм» та «набагато кращий за першу частину».

Перша «Дюна» стала касовим хітом із $402 млн, отримала 10 номінацій на премію «Оскар» та шість перемог. Раніше Вільньов також заявив, що сценарій «Дюна 3» майже готовий.

Друга частина «‎Дюни» стане найтривалішим фільмом Дені Вільньова — для порівняння в таблиці представлений хронометраж найдовших фільмів режисера.