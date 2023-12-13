Багато Шай-Хулудів у новому (дуже видовищному!) трейлері «Дюна: Частина друга‎»

Warner Bros. опублікувала третій трейлер фільму «Дюна: Частина друга», який продовжує адаптацію культового науково-фантастичного роману Френка Герберта від режисера Дені Вільньова.

Згідно з синопсисом, у другій частині Пол Атрід об’єднується з Чані та Фрименами (плем’я пустельного народу у всесвіті Дюни), щоб помститися змовникам, які знищили його сім’ю.

До своїх ролей повернулися Тімоті Шаламе, Зендея, Ребека Ферґюсон, Джош Бролін, Стеллан Скашґорд, Дейв Батіста та Хав’єр Бардем. Також з’являться нові персонажі у виконанні Остіна Батлера (лиходій Фейд-Раут Харконнен), Флоренс П’ю (принцеса Ірулан) та Крістофера Вокена (Шаддам IV).

У той час як попередні трейлери були більш візуальними, новий погляд на другу «Дюну» значною мірою підкреслює елементи дії фільму, включно з повною послідовністю битв між Фрименами та Харконненами. Попри те, що майже всі нові персонажі вже були розкриті, у новому відео вони займають трохи помітніше місце. Романтичні стосунки між Полом (Шаламе) та Чані (Зендея) також отримали більше уваги — Атрід у трейлері ділиться з нею деталями своїх кошмарів.

Друга частина «Дюни» буде дещо довшою за першу і триватиме 2 години 45 хвилин.

В український прокат «Дюна: Частина друга» вийде у березні 2024 року (попередньо прем’єру планували на листопад 2023-го, але перенесли через страйки в Голлівуді).

Перша «Дюна» стала касовим хітом із $402 млн, отримала 10 номінацій на премію «Оскар» та шість перемог. Раніше Вільньов заявив, що продовження «буде кращим за оригінал», а сценарій «Дюна 3» майже готовий.