«Дюна: Сестринство» — майбутній науково-фантастичний серіал HBO Max — залишився без режисера та головної акторки

Режисер Юган Ренк (серіал «Чорнобиль») та виконавиця однієї з головних ролей, акторка Ширлі Гендерсон, припинили роботу у проєкті «Дюна: Сестринство» — майбутній серії приквелів «Дюни» від HBO Max. Стримінг зазначив, що зміни відбулись під час «заздалегідь спланованої перерви у виробництві».

«У виробництво вносяться деякі творчі зміни, щоб створити найкращий із можливих серіалів і залишитися вірним вихідному матеріалу». Юган Ренк завершив роботу над серіалом, буде призначено нового режисера. Крім того, Ширлі Гендерсон залишить шоу і більше не гратиме Тулу Харконнен», — сказав представник HBO Max у заяві.

Це не перші зміни у робочій групі проєкту — в листопаді 2022 року Даян Адему-Джон припинила роботу як співавторка серіалу, але залишилась на посаді виконавчої продюсерки. Єдина шоуранерка «Дюна: Сестринство» — це Елісон Шапкер.

Шоу, над яким працюють з 2019 року, базуватиметься на романі Браяна Герберта і Кевіна Джея Андерсона «Дюна: Орден сестер». Серіал розповідатиме про заснування Бене Ґессеріт — впливової жіночої шпигунської організації — приблизно за 10 000 років до подій «Дюни». До акторського складу увійшли Емілі Вотсон, Індіра Варма, Сара-Софі Буссніна, Шалом Брюн-Франклін, Файлон Каннінгем, Аойфе Гайндс і Хлоя Лі.

Торік у листопаді стало відомо, що до серіалу, ймовірно у ролі антагоніста, приєднається зірка «Вікінгів» Тревіс Фіммел.

Очікується, що «Дюна: Сестринство» дебютує в листопаді 2023 року. «Дюна 2», друга частина екранізації роману Френка Герберта 1965 року від Дені Вільньова, вийде 3 листопада.

Джерело: Variety