Режисер Дені Вільньов про триквел «Дюни‎»: «На папері вже є слова‎»

Режисер планував екранізувати «‎Дюну» Френка Герберта у двох частинах, утім нині натякає на третю частину.

«Якщо мені вдасться створити трилогію, мрія здійсниться», – заявив Вільньов в інтерв’ю Empire.

Потенційний третій фільм базуватиметься на романі «Месія Дюни» – прямому продовженні науково-фантастичного роману Герберта 1965-го року.

«”Дюна Месія” була написана як реакція на те, що люди сприймали Пола Атріда як героя. Це не те, що він хотів зробити. Моя адаптація ближче до його ідеї, що це насправді попередження», – каже режисер.

Ясна річ, продовження залежатиме від касових успіхів другої частини, прем’єру якої нещодавно перенесли на 15 березня 2024-го року через страйки акторів та сценаристів.

Утім ідея Вільньова щодо триквелу цілком реальна

«Скажу, що на папері є слова», – додає режисер, натякаючи на створення сценарію.

Перша «‎Дюна» вийшла у 2021 році та стала тріумфатором премії «Оскар-2022» — адаптація класичного науково-фантастичного роману Френка Герберта 1965 року отримала цілих шість статуеток, зокрема нагороди за найкращий монтаж, музику, звук, візуальні ефекти та операторську роботу.

Знімання сиквелу були завершені у грудні 2022 року — вони тривали майже 5 місяців на кількох локаціях у Будапешті, Абу-Дабі, Йорданії та Італії. Продовженням займалася та сама команда, яка працювала над першим фільмом, включаючи режисера Дені Вільньова, оператора Грега Фрейзера та композитора Ганса Ціммера. Ключові ролі у картині виконали Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Ферґюсон, Джош Бролін, Флоренс П’ю, Леа Сейду, Дейв Батіста, Остін Батлер, Стеллан Скашґорд, Шарлотта Рамплінґ, Хав‘єр Бардем та інші.