Регулятор Данії заборонив надсилати Google дані учнів — це може призвести до повної заборони Chromebook та Workplace в освіті

Регулятор Данії проти політики Google, яка дозволяє використовувати дані учнів з Chromebook і Google Workplace for Education, навіть якщо вони не використовуються для націлювання персоналізованої реклами.

Данський регулятор у сфері конфіденційності Datatilsysnet постановив, що міста Данії потребують значно більших гарантій захисту приватності для використання сервісів Google, які можуть розкривати дані дітей, повідомляє BleepingComputer із посиланням на рішення.

Агентство виявило, що Google використовує дані учнів з Chromebook і Google Workplace for Education «у власних цілях», що є грубим порушенням європейського законодавства про конфіденційність. До 1 березня муніципалітети (читай: міська влада) повинні надати чітке пояснення, які саме заходи вони планують впровадити для виконання наказу про припинення передачі даних в Google. Інакше з 1 серпня освітяни мають повністю відмовитися від використання Chromebook.

Регулятор постановив, що муніципалітети не мають права надсилати дані Google, доки закони не зміняться або Google не забезпечить можливість відфільтрувати інформацію про учнів. Формулювання Google щодо використання даних для таких цілей, як аналіз ефективності або розробка нових функцій, є проблемою, в їхньому розумінні, навіть якщо таргетована реклама сюди не входить. Цілком ймовірно, що регулятори вбачають ризики щодо використання даних учнів для розробки та вдосконалення функцій штучного інтелекту, які все частіше стають частиною Google Workspace та Chromebook.

Раніше Datatilsysnet дійшли висновку, що дозвіл на використання Google Workspace for Education в місцевих школах видали передчасно, і міста насправді надали замало уваги оцінці ризиків. У 2022 році комісія вимагала від 53 муніципалітетів провести повторну оцінку, щоб скасувати попередню заборону на обмін даними для міста Гельсінгер. Однією з вимог процесу «переатестації», який вилився в нове розпорядження з потенційним баном, було надання інформації, як Google використовує зібрану інформацію про учнів і куди надсилає ці дані.

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