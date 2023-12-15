Девальвація песо призвела до «смачних» цін на ігри в аргентинському магазині Xbox

Від 13 грудня курс аргентинського песо впав понад як у двічі: з 366 до 801 песо за долар. Це призвело до незапланованих «знижок» в місцевому магазині Xbox, поки той ще не перейшов на розрахунок в американських доларах.
В XBOX спільнота Україна користувачі діляться вдалими покупками через цей південноамериканський магазин. Resident Evil 4 з попередньою знижкою можна придбати за 195 грн, BG 3 за 800 грн, а Stray — 126 грн тощо. Прицінитися можна на сторінці різдвяного розпродажу Xbox, зокрема:
- Call of Duty: Mordern Warfare III — 14 тис. песо, 648 грн.
- Starfield — 21,6 тис. песо, 1000 грн.
- FC24 — 7,349 тис. песо, 340 грн.
- NBA 2K24 — 25,8 тис. песо, 1194 грн.
Steam відключив підтримку песо та ліри (ігри подорожчали в 1,5-2 рази). Чи є загроза для гривні?