Девальвація песо призвела до «смачних» цін на ігри в аргентинському магазині Xbox

Від 13 грудня курс аргентинського песо впав понад як у двічі: з 366 до 801 песо за долар. Це призвело до незапланованих «знижок» в місцевому магазині Xbox, поки той ще не перейшов на розрахунок в американських доларах.

В XBOX спільнота Україна користувачі діляться вдалими покупками через цей південноамериканський магазин. Resident Evil 4 з попередньою знижкою можна придбати за 195 грн, BG 3 за 800 грн, а Stray — 126 грн тощо. Прицінитися можна на сторінці різдвяного розпродажу Xbox, зокрема: