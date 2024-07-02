Деякі смартфони Pixel 6 при скиданні до заводських налаштувань перетворюються на цеглину

Дехто з власників смартфонів серії Pixel 6 почав стикатися з проблемою. Повідомляється, що після відновлення заводських налаштувань пристрої стають непридатними до використання. Це стосується моделей Pixel 6, 6 Pro та 6A.

Користувачі скаржаться, що після спроби скинути налаштування телефону до заводських параметрів пристрій більше не завантажується, видаючи повідомлення про помилку:

«Не вдається завантажити систему Android. Ваші дані можуть бути пошкоджені. Якщо ви продовжуєте отримувати це повідомлення, можливо, вам доведеться скинути параметри до заводських налаштувань та стерти всі дані користувача, що зберігаються на цьому пристрої».

Смартфон пропонує можливість повторити спробу, яка нічого не змінює, або знову спробувати скинути налаштування до заводських. Проте під час стирання з’являється окрема помилка, яка повідомляє, що в телефоні відсутній файл під назвою tune2fs, який посилається на командний рядок Unix, що використовується для налаштування параметрів файлової системи.

Дехто з користувачів каже, що проблема з’явилася після оновлення телефонів. Однак, схоже, що скарги пов’язані зі скиданням до заводських налаштувань, а не з конкретним оновленням програмного забезпечення. Також повідомляється, що користувачі не можуть відновити телефон за допомогою офіційних інструментів Google для цього.

На форумах підтримки Pixel повідомляється, що Google знає про цю проблему та проводить розслідування.

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Джерело: The Verge