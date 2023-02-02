DirectStorage робить SSD з PCIe 3.0 такими ж швидкими в іграх, як накопичувачі PCIe 5.0 – дані тестування у Forspoken

Твердотілі накопичувачі з різними інтерфейсами PCIe зазвичай мають велику різницю у продуктивності у звичайних програмах під час високих робочих навантажень, через обмеження пропускної здатності. Але схоже, що різниця між накопичувачами PCIe Gen3 та PCIe Gen5 може бути не такою істотною за умови використання DirectStorage. Про це говорить аналіз на основі вбудованого тесту завантаження у Forspoken (поки що єдиній грі, що підтримує технологію), виконаний ютуб-каналом Compusemble.

Нагадаємо, технологія Microsoft DirectStorage 1.1 перекладає обробку розпакування даних з центрального процесора на відеокарту. GPU, що оптимізовані для паралельних операцій, справляються із завданням у рази швидше. Щоб технологія працювала, потрібна її підтримка самою грою.

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Є дві ключові переваги, які інтерфейс DirectStorage дає іграм: швидше завантаження і зниження навантаження на процесор під час роботи з NVMe-запитами, що дозволяє швидше й ефективніше передавати активи зі сховища у графічну підсистему.

Вже відомо, що DirectStorage може значно прискорити розпакування даних навіть для накопичувачів з інтерфейсом SATA. Вона скорочує час завантаження, а також порушує питання про те, чи суттєво будуть відрізнятися в іграх з DirectStorage можливості SSD з різними інтерфейсами. Новий тест підтверджує здогадку.

У всіх випадках час завантаження у Forspoken значно скоротився. Навіть якщо поєднати час завантаження сімох різних сцен у вбудованому тесті, різниця між просунутим SSD на базі Phison E26 (контролера, на якому вийдуть багато швидкісних SSD цього року) з інтерфейсом PCIe Gen5 x4 і накопичувачем Adata XPG SX8200 Pro з інтерфейсом PCIe Gen3 x4 становить лише 3 секунди.

Формально накопичувач з PCIe Gen3 виявився на 32% повільнішим, ніж SSD на PCIe Gen5, але на практиці це означає, що різниця була практично непомітною у сумі всіх сцен. Це за умови, що пропускна спроможність PCIe 5.0 x4 є приблизно вчетверо вищою у порівнянні з інтерфейсом PCIe 3.0 x4. Таким чином, стиск DirectStorage не тільки чудово працює, але й фактично нівелює різницю між різними твердотілими накопичувачами в іграх.

Звичайно, поки є тільки одна гра, яка підтримує Microsoft DirectStorage, придбання накопичувача PCIe 5.0 ні в якому разі не позбавлене сенсу. Хороша новина полягає в тому, що як тільки DirectStorage набере обертів, актуальні SSD, швидше за все, працюватимуть нарівні із накопичувачами наступного покоління в іграх.

Джерело: Tom’s Hardware