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З’явилися перші рецензії на Forspoken, і вони не дуже — гра отримала 68 балів зі 100 на Metacritic та 69 балів на OpenCritic

З’явилися перші рецензії на Forspoken, і вони не дуже — гра отримала 68 балів зі 100 на Metacritic та 69 балів на OpenCritic

За день до офіційного релізу однієї з головних ігрових прем’єр 2023 року, іноземні видання опублікували оцінки та відгуки на Forspoken — рольовий бойовик, розроблений Luminous Productions та виданий Square Enix.

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Досить прохолодно гравці прийняли ще демонстрацію гри — діалоги в трейлерах здавались дещо дивними, та й специфікації гри для ПК були “смішними”. Очікувалось, що кінцевий продукт все-таки здивує аудиторію, але виявилось що ні. 

Відгуки рецензентів досить погані, на момент публікації статті Forspoken мала 69 балів на OpenCritic, на основі оцінок 53 критиків (лише 29% оглядачів рекомендують її). На Metacritic гра отримала 68 балів на основі оцінок 59 критиків.

Forspoken, один із головних ексклюзивів PlayStation 2023 року, отримав 68 балів на Metacritic та 69 — на OpenCritic

Forspoken, один із головних ексклюзивів PlayStation 2023 року, отримав 68 балів на Metacritic та 69 — на OpenCritic

 

У контексті випусків інших відеоігор, це жахливі оцінки. Це ті цифри, які навряд чи порадують якусь ігрову студію: де 90+ балів це потенційна “Гра року”,  85 і більше — достатньо, щоб отримати потенційні бонуси для команди, а 75 і більше — це “досить непогано”. 

Якщо гра потрапила в агрегаторах оцінок на позначку “60”, можна вважати це поганим знаком. Нинішній показник Forspoken лише на 7-8 пунктів перевищує перезапуск Saints Row у 2022 році, який отримав 61 бал і вважається одним із найбільших промахів минулого року.

Forspoken, один из главных эксклюзивов 2023 года на PlayStation, получил 68 баллов на Metacritic и 69 – на OpenCritic

У цьому випадку все ще гірше через два ключові фактори. Square Enix використовувала старий трюк із “обмеженими цифровими кодами” й спеціально уникала надання кодів багатьом торговим точкам. До того ж у той час, коли всі запитують, чи буде ця гра погано оптимізована для ПК через шалені рекомендовані специфікації, випущені Square Enix немає жодних оглядів копій для ПК, все це на PS5. Так що цілком можливо, що оцінки могли б бути ще гіршими, якби більше торгових точок отримали копії, а коди для ПК справді вийшли.

Ось кілька цитат з рецензій іноземних видань на гру:

IGN (6/10)“Яскраві бої та паркур Forspoken можуть бути веселими, але цього недостатньо, щоб зробити його розповідь та відкритий світ цікавим для дослідження”.

GameSpot (5/10)“Forspoken візуально і музикально приємний, але нудний бій, погані характеристики та вільна механіка руху створюють посередній досвід”.

Одна із найбільш позитивних рецензій була залишена Джином Парком з The Washington Post (8/10):

“Forspoken не робить нічого нового для жанру ігор з відкритим світом, але пропонує достатньо, щоб виділитися, здебільшого завдяки Фрей та її магічним заклинанням, а також історії, яка здатна привернути увагу”.

Загалом, основні зауваження стосуються діалогів і “буденності” відкритого світу. Це погано як для Square Enix, так і для PlayStation, яка рекламувала гру, як один зі своїх головних консольних ексклюзивів року.

Джерело: Forbes


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