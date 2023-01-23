З’явилися перші рецензії на Forspoken, і вони не дуже — гра отримала 68 балів зі 100 на Metacritic та 69 балів на OpenCritic

За день до офіційного релізу однієї з головних ігрових прем’єр 2023 року, іноземні видання опублікували оцінки та відгуки на Forspoken — рольовий бойовик, розроблений Luminous Productions та виданий Square Enix.

Досить прохолодно гравці прийняли ще демонстрацію гри — діалоги в трейлерах здавались дещо дивними, та й специфікації гри для ПК були “смішними”. Очікувалось, що кінцевий продукт все-таки здивує аудиторію, але виявилось що ні.

Відгуки рецензентів досить погані, на момент публікації статті Forspoken мала 69 балів на OpenCritic, на основі оцінок 53 критиків (лише 29% оглядачів рекомендують її). На Metacritic гра отримала 68 балів на основі оцінок 59 критиків.

У контексті випусків інших відеоігор, це жахливі оцінки. Це ті цифри, які навряд чи порадують якусь ігрову студію: де 90+ балів це потенційна “Гра року”, 85 і більше — достатньо, щоб отримати потенційні бонуси для команди, а 75 і більше — це “досить непогано”.

Якщо гра потрапила в агрегаторах оцінок на позначку “60”, можна вважати це поганим знаком. Нинішній показник Forspoken лише на 7-8 пунктів перевищує перезапуск Saints Row у 2022 році, який отримав 61 бал і вважається одним із найбільших промахів минулого року.

У цьому випадку все ще гірше через два ключові фактори. Square Enix використовувала старий трюк із “обмеженими цифровими кодами” й спеціально уникала надання кодів багатьом торговим точкам. До того ж у той час, коли всі запитують, чи буде ця гра погано оптимізована для ПК через шалені рекомендовані специфікації, випущені Square Enix — немає жодних оглядів копій для ПК, все це на PS5. Так що цілком можливо, що оцінки могли б бути ще гіршими, якби більше торгових точок отримали копії, а коди для ПК справді вийшли.

Ось кілька цитат з рецензій іноземних видань на гру:

IGN (6/10) – “Яскраві бої та паркур Forspoken можуть бути веселими, але цього недостатньо, щоб зробити його розповідь та відкритий світ цікавим для дослідження”.

GameSpot (5/10) – “Forspoken візуально і музикально приємний, але нудний бій, погані характеристики та вільна механіка руху створюють посередній досвід”.

Одна із найбільш позитивних рецензій була залишена Джином Парком з The Washington Post (8/10):

“Forspoken не робить нічого нового для жанру ігор з відкритим світом, але пропонує достатньо, щоб виділитися, здебільшого завдяки Фрей та її магічним заклинанням, а також історії, яка здатна привернути увагу”.

Загалом, основні зауваження стосуються діалогів і “буденності” відкритого світу. Це погано як для Square Enix, так і для PlayStation, яка рекламувала гру, як один зі своїх головних консольних ексклюзивів року.

Джерело: Forbes