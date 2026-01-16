Новини Ігри 16.01.2026 comment views icon

Disciples: Domination вийде через місяць — гра більше нагадує “Героїв”

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Disciples: Domination вийде через місяць — гра більше нагадує “Героїв”

Культова серія Disciples отримає продовження у лютому 2026 року. Не те щоб Disciples: Domination дуже нагадувала класику.

Kalypso Media та Artefacts Studio запрошують фанатів “приготуватися до війни” у темній фентезійній стратегічній рольовій грі з покроковим боєм. Окрім звичайного видання, вийде також Deluxe Edition з ексклюзивним контентом: скіни зброї Hope та Authority, Sovereign’s Pack, що містить унікальні костюми для Авіанни, її супутників та вірного коня. Deluxe Edition містить Resource Pack та Digital Compendium, котрі “занурюють гравців у темну атмосферу Невендара”, та офіційний саундтрек.

Disciples: Domination вийде через місяць — гра більше нагадує “Героїв”

Попереднє замовлення Deluxe відкриє 72-годинний ранній доступ до гри на PlayStation 5, Xbox на ПК, Xbox Series X|S. Повний реліз авийде на ПК (Steam, Steam на macOS, Epic Games, Kalypso Store), Xbox на ПК, Xbox Series X|S та PlayStation 5.

Disciples: Domination вийде через місяць — гра більше нагадує “Героїв”

Розробники обіцяють “тему та зрілу історію”, котра продовжить “подорож Авіанни у похмурій історії про владу, війну та жертви”, удосконалені покрокові бої, нові навички, здібності фракцій та синергію підрозділів, вибір супутників та п’ять фракцій юнітів. Геймплей включає подорожі у реальному часі. В Disciples повертаються Гірські Клани (гноми), котрі “можуть і не стати союзниками”.

Реліз Disciples: Domination відбудеться 12 лютого 2026 року. Гра буде доступна у стандартному виданні (€49.99 / $49.99 / £44.99) та у Deluxe (€59.99 / $59.99 / £54.99). Гравці, котрі оформлять попереднє замовлення, набір косметичних вдосконалень, “наповнених зіпсованою маною”.

Спецпроєкти
Головні тренди 2026-го у відеоспостереженні – від ШІ-обробки до звуку. Розбираємо з експертами VIATEC
Огляд Blackview MEGA 12 – водонепроникного смартпланшета із захистом IP69K та безплатними аксесуарами

Джерела: Kalypso Media, TechPowerUp

Популярні новини

arrow left
arrow right
Команда GGL Studio запустила лаунчер Kurin’ для українських локалізацій
Рімейку бути! Assassin's Creed 4: Black Flag з’явився на сайті PEGI з рейтингом 18+ і новою назвою
Росіян за стріми S.T.A.L.K.E.R. 2 можуть ув'язнити на 6 років
Розробник з України створив мобільну RPG для вивчення англійської — нові слова як механіка виживання
CD Projekt RED: нова трилогія The Witcher вийде протягом 6 років
Monster Hunter Wilds: знайдено дивну та просту причину низької продуктивності, мод покращує її вдвічі
Спілка "Ідіома" випустила українізатор Batman: Arkham Origins та всіх DLC
Epic Games Store безплатно віддає партійну ретро-RPG з рейтингом 93%
В Epic Games Store роздають адвентюру-детектив з 94% рейтингу
Розробник інді-горору додав у титри 65 000 випадкових людей — в обмін на лайки до свого допису
Larian вперше розкрила офіційні продажі Baldur's Gate 3 — понад 20 млн копій
Хромбуки стають ігровими ПК: Google та NVIDIA дарують новим покупцям Chromebook річну підписку GeForce Now
Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" обійшов 350+ гравців на турнірі з карткової One Piece
Фан-детектив GTA 6 дослідив військове минуле Джейсона — служив в "найелітнішому" полку США
Бумер-шутер FPS Quest перетворює частоту кадрів на ресурс здоров'я, кожен пропущений удар — мінус продуктивність
Перші незалежні тести DLSS 4.5 підтверджують значне падіння продуктивності на відеокартах попередніх поколінь
Гравці Baldur's Gate 3 завантажили 350+ млн модів — в Larian склали власний топ
Акторка "Фолаут" планує пограти в GTA 6, але найбільше любить "розслабляючу" гру для PS4
Epic Games Store безплатно віддає космічну адвентюру з 94% рейтингу
Видавництво Mal'opus представило українське видання книги Play Nice про історію Blizzard
Тодд Говард назвав улюблену фракцію Fallout та розповів, як коронна фраза гри ледь не зникла з серіалу
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати