Disciples: Domination вийде через місяць — гра більше нагадує “Героїв”

Культова серія Disciples отримає продовження у лютому 2026 року. Не те щоб Disciples: Domination дуже нагадувала класику.

Kalypso Media та Artefacts Studio запрошують фанатів “приготуватися до війни” у темній фентезійній стратегічній рольовій грі з покроковим боєм. Окрім звичайного видання, вийде також Deluxe Edition з ексклюзивним контентом: скіни зброї Hope та Authority, Sovereign’s Pack, що містить унікальні костюми для Авіанни, її супутників та вірного коня. Deluxe Edition містить Resource Pack та Digital Compendium, котрі “занурюють гравців у темну атмосферу Невендара”, та офіційний саундтрек.

Попереднє замовлення Deluxe відкриє 72-годинний ранній доступ до гри на PlayStation 5, Xbox на ПК, Xbox Series X|S. Повний реліз авийде на ПК (Steam, Steam на macOS, Epic Games, Kalypso Store), Xbox на ПК, Xbox Series X|S та PlayStation 5.

Розробники обіцяють “тему та зрілу історію”, котра продовжить “подорож Авіанни у похмурій історії про владу, війну та жертви”, удосконалені покрокові бої, нові навички, здібності фракцій та синергію підрозділів, вибір супутників та п’ять фракцій юнітів. Геймплей включає подорожі у реальному часі. В Disciples повертаються Гірські Клани (гноми), котрі “можуть і не стати союзниками”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Реліз Disciples: Domination відбудеться 12 лютого 2026 року. Гра буде доступна у стандартному виданні (€49.99 / $49.99 / £44.99) та у Deluxe (€59.99 / $59.99 / £54.99). Гравці, котрі оформлять попереднє замовлення, набір косметичних вдосконалень, “наповнених зіпсованою маною”.

Джерела: Kalypso Media, TechPowerUp