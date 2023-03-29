Disney ліквідувала підрозділ метавсесвіту — звільнені усі 50 співробітників, за винятком керівника

Disney, як і решта компаній, ретельно взялась за метавсесвіт у 2021 році – коли Facebook змінив назву на Meta та окреслив сміливі заяви про створення нового цифрового світу.

Колишній генеральний директор Disney Боб Чапек створив підрозділ, зосереджений на стратегії метавсесвіту компанії, на чолі з Майком Вайтом, який раніше відповідав за споживчий досвід і платформи Disney. У записці для співробітників Чапек писав, що завдання Вайта – «об’єднати фізичний і цифровий світи» для розваг Disney.

За даними The Wall Street Journal, нині усіх 50 працівників підрозділу звільнили, а Вайт продовжить працювати в компанії – однак у якій ролі невідомо.

Disney ніколи чітко не окреслювала, що планує робити з метавсесвітом, але Чапек під час звіту про прибутки 2021 року сказав, що компанія створює «незрівнянні можливості» для взаємодії з їхніми продуктами та платформами.

«Достатньо сказати, що наші зусилля на сьогодні є лише прологом до того часу, коли ми зможемо ще тісніше поєднати фізичний і цифровий світи, дозволяючи розповідати історії без кордонів у нашому власному метавсесвіті Disney», — казав Чапек.

У листопаді на посаду гендиректора раптово повернувся Боб Айгер, який керував компанією з 2005 по 2020 рік. У лютому він повідомив, що Disney звільнить 7000 працівників (це включно зі скороченнями в підрозділі метавсесвіту) — 3,2% від загальної кількості робочої сили компанії, яка на жовтень 2022 року налічувала 220 тисяч людей.

Айгер сказав, що реструктуризація «націлена на економію коштів у розмірі $5,5 мільярдів у всій компанії». Disney очікує, що ця економія повністю матеріалізується до кінця 2024 фінансового року.

Загалом Айгер позитивно оцінював метавсесвіт. Минулого року він інвестував і приєднався до правління Genies — технологічного стартапу, який продає інструменти, що дозволяють користувачам створювати складні онлайн-аватари для використання в метавсесвіті.

Однак повільне зростання популярності метавсесвіту розчаровує технологічні компанії, які зробили ставку на нові формати розваг. Meta інвестувала шалені кошти в цифровий світ, але стикнулася із низьким попитом на технологію. Представник компанії сказав, що метавсесвіт — багаторічний проєкт, і вони продовжують вірити, що це майбутнє обчислювальної техніки. Підрозділ Reality Labs минулого року втратив $13,7 мільярда.