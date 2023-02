Disney звільняє 7000 співробітників, щоб скоротити видатки компанії на $5,5 млрд

7000 працівників — це 3,2% від загальної кількості робочої сили компанії, яка на жовтень 2022 року налічувала 220 тисяч людей.

Звільнення у Disney — це частина масштабних зусиль генерального директора компанії Боба Айгера зі скорочення витрат. Він каже, що “націлений на економію коштів у розмірі $5,5 мільярдів у всій компанії”, і що звільнення “допоможуть досягти цього”.

$2,5 мільярда з цієї суми становлять “витрати, не пов’язані з контентом”: близько 50% — витрати на маркетинг; 30% — витрати на оплату праці; і 20% — витрати на технології, закупівлі тощо.

Disney очікує, що ця економія “повністю матеріалізується” до кінця 2024 фінансового року. Яких відділів торкнуться скорочення — не повідомили.

Чутки про звільнення в компанії почались незабаром після того, як Айгер повернувся на посаду CEO, замінивши Боба Чапека у листопаді минулого року. Новий керівник також оголосив про створення трьох основних підрозділів в компанії: Disney Entertainment, ESPN і Disney Parks.

Звичайно, що звільнення зумовлені й нинішньою економічною ситуацією у світі (раніше скорочення відбулись у Meta, Amazon, Microsoft), а також завершенням так званого “буму на стримінг”. Disney Plus додав лише 200 000 передплатників у США та Канаді (загалом 46,6 мільйона), тоді як його міжнародна пропозиція (за винятком HotStar) отримала 1,2 мільйона користувачів. Hulu та ESPN Plus мали такий же повільний ріст, кожен додав 800 000 (до 48 млн) та 600 000 (24,9 млн) передплатників відповідно.

Підрозділ Disney, що надає потокові послуги, збільшив дохід на 13% до $5,3 мільярда; але мав операційні збитки у розмірі близько $1,1 мільярда, який компанія пояснює вищими витратами Disney Plus і Hulu. Стримінговий бізнес компанії загалом втратив близько $1,5 мільярда доходів минулого кварталу.

“Нашим пріоритетом є постійне зростання та прибутковість стримінгового бізнесу. Поточні прогнози вказують на те, що Disney Plus досягне прибутковості до кінця 2024-го фінансового року”, — каже Айгер.

Фінансовий звіт охоплює останні три місяці 2022 року, тому ще надто рано говорити про те, наскільки дешевша передплата з рекламою (за $7,99 на місяць) вплинула на кількість передплатників Disney Plus.

Також цілком можливо, що більше людей відмовляються від послуги зараз, оскільки закінчується дія трирічного пакету, який компанія випустила із запуском Disney Plus. Хоча Disney вже пропонує пакетний план із Disney Plus, Hulu та ESPN Plus, він значно дорожчий за першу пропозицію.

Джерело: The Verge, Variety