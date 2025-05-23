Marvel перенесла реліз «Месники: Судний день» на 7 місяців — фільм вийде в один день з «Дюна 3»

Marvel / Warner Bros

Майбутні фільми про «Месників» доведеться чекати трохи довше.

Згідно з Variety, Marvel перенесла реліз «Судного дня» на 18 грудня 2026 року (з 1 травня 2026-го), а «Таємних війн» — на 17 грудня 2027 року (з 7 травня 2027-го).

Зміни відбуваються в межах «масштабної» реорганізації графіку проєктів Disney і примітно, що деякі з неанонсованих фільмів Marvel взагалі вилучили з переліку (наприклад, 13 лютого 2026 для «фільму без назви») або ж замінили на стрічки Disney (6 листопада 2026 та 5 листопада 2027).

З цікавого: «Месники: Судний день» та «Людина-павук: Абсолютно новий день» тепер є єдиними стрічками Marvel, які вийдуть у 2026 році, а дата виходу першої фактично збігається з очікуваним релізом «Дюна 3» Дені Вільньова, або «Хронік Нарнії» Грети Гервіг. Слід також зазначити, що новий грудневий календар для «Месників» збігається з тим самим періодом 2021 року, коли стартував «Людина-павук: Додому шляху нема», який став одним із найкасовіших фільмів франшизи із заробітками у $1,9 млрд.

Власне скорочення кількості релізів збігається з оновленою стратегією Marvel / Disney, які після низки розчарувань в останні роки вирішили зосередитись на якості, а не на кількості.

«Судний день» та «Таємні війни» — це нові масштабні проєкти Marvel, які повертають Роберта Дауні-молодшого в MCU у новій ролі, лиходія Доктора Дума, а також залучають безліч нових і старих персонажів, серед яких «Громовержці», «Фантастична четвірка» і навіть «Люди Ікс». Виробництво першого наразі в самому розпалі, і час від часу в мережі з’являються витоки зі знімань, які дещо натякають на сюжет: останні розкрили такі місця дій як Латверія (засніжена батьківщина Дума) і Мадріпур, який свідчить про повернення антагоністки серіалу «Сокіл і Зимовий солдат».

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Обидві стрічки зрежисують брати Руссо («Месники: Війна нескінченності» та «Месники: Завершення») за сценаріями ветерана MCU Стівена Макфілі.

Нагадаємо, що початково перший з нових фільмів про Месників мав отримати підзаголовок «Династія Канга» і зосередитись на протистоянні команди супергероїв персонажу Джонатана Мейджорса. Однак студія розпрощалась з актором через звинувачення у домаганні та нападі, а нового лиходія роздивились у Дауні, який довгий час грав Залізну Людину. Раніше Marvel представила 25+ акторів фільму в дивному 5-годинному тизері, який зібрав рекордні для прямих трансляцій студії перегляди. Другу «партію» персонажів обіцяють видати найближчим часом, тож можливо ми побачимо не озвучених раніше Кріса Еванса в ролі Кочівника та доктора Стренджа Бенедикта Камбербетча.